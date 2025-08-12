215° Aniversario de la Reconquista: las semillas de la revolución de 1810

FOTO: Lecciones que dejaron las invasiones británicas en la historia argentina

El 12 de agosto de 2025 se conmemoran 215 años de la Reconquista de Buenos Aires, un hito que en 1806 marcó el fin de 46 días de ocupación británica y sembró las bases del movimiento revolucionario de 1810.

Lucas Botta, licenciado y profesor en Historia en diálogo con Cadena 3, expresó el impacto de las invasiones inglesas en el proceso de independencia argentino.

Durante 46 días, desde el 27 de junio hasta el 12 de agosto de 1806, Buenos Aires fue colonia británica, un hecho que dejó enseñanzas clave para el futuro revolucionario del país.

Entre el 27 de junio y el 12 de agosto de 1806, la bandera británica reemplazó a la española en el fuerte de Buenos Aires, actual Casa Rosada, bajo el mando de William Beresford, quien incluso exigió lealtad al rey Jorge III.

Sin embargo, este breve período dejó aprendizajes clave que transformarían la historia argentina. La primera lección fue la debilidad de España, ocupada desde 1808 por los franceses, lo que obligó a los criollos a organizarse sin depender del ejército real.

Así nacieron las milicias criollas, lideradas por Santiago de Liniers, un francés al servicio de España, que reconquistaron la ciudad. Este proceso de autodefensa fortaleció la conciencia de autonomía local.

Otro legado fue la experiencia del libre comercio

Los británicos abrieron el puerto de Buenos Aires, rompiendo el monopolio español, lo que fue bien recibido por comerciantes porteños. “Fue como probar la libertad por primera vez; luego, volver atrás era impensable”, señalan los historiadores.

Esta apertura económica plantó la idea de un mercado libre que luego buscarían los revolucionarios. El tercer hito fue político. Cuando el virrey Sobremonte huyó a Córdoba con el tesoro robado en el camino y regresó a una Buenos Aires liberada, descubrió que el Cabildo lo había destituido, nombrando a Liniers como virrey interino.

Aunque Sobremonte argumentó que solo el rey podía destituir virreyes, el precedente de 1806 sirvió en 1810 para justificar la remoción del virrey Cisneros, sentando las bases de la autodeterminación.

Finalmente, la Reconquista marcó una paradoja: aunque los británicos fueron expulsados en 1806 y repelidos en 1807, su influencia perduró.

En 1811, Mariano Moreno viajó a Londres buscando apoyo político y comercial, y el primer empréstito argentino, de un millón de libras, se negoció con Baring Brothers en 1824. Los tratados comerciales, ferrocarriles y frigoríficos británicos consolidaron su presencia económica.

“Los ingleses no nos conquistaron militarmente, pero dejaron semillas de autodefensa, libre comercio y autodeterminación que España nunca quiso sembrar”, reflexionan los expertos.

A 215 años, la Reconquista no solo celebra la victoria de Liniers y las milicias criollas, sino que invita a preguntarnos: ¿quién ganó a largo plazo? ¿Fue una derrota militar británica que abrió paso a una victoria económica? La historia, como siempre, nos desafía a repensar sus consecuencias.