Vigilia en Rosario: "Hasta hoy no hay política seria para recuperar las islas"

En el Parque Nacional a la Bandera, la vigilia por Malvinas se desarrolla por trigésimo año consecutivo. La vigilia, que comenzó alrededor de las 5 de la tarde, reúne a excombatientes y a la comunidad en un acto de recuerdo y homenaje.

Raúl Gómez, combatiente de Malvinas, compartió su experiencia al móvil de Cadena 3 Rosario: "Cada vez que van pasando los años se va sentando cada vez más... Llevamos cerca de 250 por año que se van marchando por distintas causas de enfermedad".

Gómez, quien tenía 18 años cuando participó en la guerra, destaca el cambio en la percepción pública: "Hoy vemos mucha gente acercándose de a poco, mucha gente de Rosarina y de alrededores apoyando esta vigilia".

El veterano reflexionó sobre la importancia de recordar a los caídos: "Cantábamos el himno nacional y recordábamos los 632 compañeros, los verdaderos héroes que dieron lo más preciado que tiene una persona que es la vida por nuestro país".

Además, menciona la evolución de la vigilia, que anteriormente se realizaba en un espacio cerrado: "Decidimos que lo teníamos que expandir... hoy ya estamos acá con varias bandas de rock y conjuntos folclóricos".

El héroe también se refirió a la conexión con las nuevas generaciones: "La gente joven, los 20, los 15, muchos niños... creo que, si yo me quedaba sentado en mi casa, no hacía nada". El veterano expresó su deseo de que los jóvenes comprendan la historia: "No pueden querer algo que desconocen".

Sobre la relevancia de la movilización y la necesidad de revertir la desmalvinización que ha existido. Gómez opina sobre esto: "Desde una guerra nadie gana del momento que hay la pérdida de una vida humana... creo que no hubo hasta el día de hoy una política de Estado donde se trabaja en serio como para recuperar nuestras islas".

La vigilia continúa con un sentido de comunidad y solidaridad, donde los veteranos buscan transmitir su legado y recordar a quienes dieron su vida por la patria. "Mientras estemos vivos, la emoción de acá de tu compañero nos hace sentir vivos a nosotros", concluye Gómez, reafirmando el compromiso de los veteranos con la memoria histórica y el apoyo a quienes lo necesitan.

Informe de Juan Cruz Albergoli.