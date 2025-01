Taxistas en la calle opinaron sobre el descuento Movi: "Estamos indignados"

Los taxistas de Rosario expresaron al móvil de Cadena 3 Rosario su descontento con los recientes descuentos en las tarifas, que alcanzan hasta el 34% , y la falta de trabajo en el sector.

"Estamos indignados porque no sabemos qué tipo de descuento. Hay chicos que le han hecho descuentos de hasta el 34%", comentó un taxista. Otro agregó: "No estoy de acuerdo con el descuento, hay poco trabajo. La aplicación tenemos que seguir pagándola igual. No le veo ningún beneficio".

Durante una recorrida por paradas de taxis en el centro de la ciudad, varios conductores compartieron sus opiniones sobre la situación actual. Algunos consideraron que el descuento debería haberse implementado en diciembre, cuando había más pasajeros.

"Esto se tenía que haber implementado el mes anterior, cuando había mucho trabajo. No ahora", señaló un taxista. La mayoría coincidió en que la competencia es intensa y que la aplicación no está generando suficientes viajes.

Un conductor expresó su frustración: "Estamos a la deriva, no tenemos ayuda de nadie. Yo tengo que pagar 21.000 pesos por mes de móvil. Nos está tirando viaje y encima te sacan 20 o 30%. Estamos perdiendo plata". Otro conductor mencionó que "hoy está un poco duro el tema del movimiento nuestro", refiriéndose a la baja cantidad de pasajeros en enero.

Algunos taxistas mencionan que la aplicación no les genera el trabajo esperado. "El beneficio que le debería traer no está sucediendo y terminan muchas veces perdiendo", sostuvo uno de ellos.

Además, se reportaron dificultades técnicas con las aplicaciones, lo que dificulta aún más la situación. "Me costaba completar los datos y a veces no volvés a esa aplicación porque cuando te anda mal algo, si tenés otras opciones no volvés", comentó un chofer.

La competencia con aplicaciones como Uber se vuelve un tema recurrente. Un taxista menciona que recibió un correo promocionando un 50% de descuento en viajes, lo que representa un desafío considerable para el sector. "Es difícil competir con esto", concluyó.

Informe de Agostina Meneghetti.