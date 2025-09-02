Talleres de RCP: convenio entre Bomberos Voluntarios y el Concejo

En la tarde del lunes, se firmó un importante convenio de cooperación mutua entre el Concejo Municipal de Rosario y la Asociación de Bomberos Voluntarios de la ciudad. El acto tuvo lugar en el cuartel central, donde autoridades municipales y representantes del cuerpo de bomberos rubricaron el acuerdo que marca un antes y un después en la vinculación institucional entre ambos organismos.

El convenio establece la entrega de un aporte económico mensual por parte del Concejo, destinado a fortalecer las operaciones del cuerpo de Bomberos Voluntarios, que actualmente enfrenta una delicada situación financiera. A cambio, los bomberos se comprometen a ofrecer talleres de primeros auxilios, prevención de emergencias y reanimación cardiopulmonar (RCP), abiertos a la comunidad.

“Esto es un bálsamo, una ayuda muy necesaria para seguir funcionando”, expresó Cristian Miguel, subjefe del cuartel, en diálogo con el móvil de Cadena 3 Rosario. Miguel explicó que hoy, equipar completamente a un bombero cuesta alrededor de 7.500 dólares, y que la institución necesita renovar el equipamiento de al menos 50 efectivos. “Estamos hablando de trajes con vencimiento, cascos, botas, y equipos de respiración autónoma que deben ser importados. Todo esto requiere fondos constantes”, detalló.

El acuerdo, impulsado por la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, y acompañado por la concejala Sabrina Prence, implica una relación de reciprocidad entre el poder legislativo local y los bomberos. Si bien los talleres de RCP y prevención ya venían siendo impulsados por la Asociación, ahora contarán con mayor respaldo y articulación oficial.

Además, el convenio contempla el asesoramiento técnico de bomberos en cuestiones vinculadas a la edificación y seguridad, dado que el cuerpo cuenta con profesionales en ingeniería y seguridad industrial. “Queremos colaborar también desde ese lado, porque conocemos en profundidad lo que implica prevenir riesgos en edificios”, agregó Miguel.

Informe de Agostina Meneghetti.