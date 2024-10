Soy Rada adelantó su show en Rosario: "Es un público hermoso y amo estar ahí"

Agustín Soy Rada Aristarán, reconocido mago, comediante, actor, productor y director, se presenta este sábado 19 de octubre en el teatro Astengo de Rosario con su nuevo espectáculo "Tarán".

En diálogo con Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, el artista compartió detalles sobre su vida, su carrera y sus próximos proyectos. Actualmente, se encuentra en plena preparación para una gira de 49 funciones en Portugal, donde participará en un espectáculo producido por una de las patas de Cirque du Soleil.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Me convocaron a mí para ser parte de ese espectáculo, que se llama Imposible Ao Vivo", explicó. A pesar de no hablar portugués, asegura que se maneja bien en español e inglés, lo que facilita la comunicación con el público.

En cuanto a su carrera en televisión, expresó que no siente interés en regresar: "No es un lugar en el que hoy me interesa estar, y tampoco conduciendo, porque también ya hago demasiadas cosas, no quiero hacer menos". Sin embargo, no descarta seguir involucrado en eventos y proyectos que le apasionen.

Musicalmente, el artista mantiene su proyecto en pie, aunque aclaró: "Yo no vivo de la música, es una de las cosas que hago". Recientemente adquirió una guitarra nueva y un tambor para su batería, lo que demuestra su compromiso con la música.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Las entradas para su espectáculo en Rosario se pueden adquirir a través de su página web, www.rada.soy. "Agradezco al público rosarino, que es tan hermoso, y amamos estar ahí", comentó Soy Rada, quien también bromeó sobre las largas sobremesas en la ciudad.

Con una agenda cargada y un entusiasmo palpable, Agustín Soy Rada Aristarán promete un espectáculo inolvidable en Rosario, donde los asistentes podrán disfrutar de su talento multifacético.

Entrevista de Lucas Correa y Cecilia Moro.