Moldavsky: "Para hacer humor esta generación de políticos es una bendición"

El cómico Roberto Moldavsky se presentará los días 17 y 18 de noviembre en Rosario, con funciones en el Teatro El Círculo. En la promoción de la gira visitó el estudio de Cadena 3 Rosario y anticipó lo que será un show a pura risa.

Con Alberto Lotuf en Siempre Juntos, Moldavsky aseguró: “Para el que hace humor político esta generación de políticos es una bendición. A veces digo ‘aflojen’. El Presidente no para, los que lo rodean también. Ayer lo crucé a Sturzenegger y le di las gracias por el material. Hay que reírse de la grieta. El otro día dos amigos se pelearon por una discusión política y no se hablan más”.

Sobre su trabajo, expresó: “Hay que laburar, sino no hay manera. Mi mujer tenía las piernas frías, me puso los pies en mis partes, y me salió decirle ‘vamos a congelar esperma’. Y bueno, eso quedó. También hablo con amigos, músicos. Tiro temas y demás, y voy armando”.

El comediante Roberto Moldavsky visitó los estudios de Cadena 3 Rosario



Se presentará el domingo 17 de noviembre a las 21 y lunes 18 a las 19 en el teatro El Círculo.

“Luego me siento solo con todo lo que escuché. No tengo colaboradores, mi hijo me ayuda a escribir. Me da un punto de vista joven. Y soy muy de escribir con birome y papel, pero todo se cierra arriba del escenario”, contó.

Y reveló: “Yo no podía hacer tele, teatro, viajar. El patio de mi casa es el teatro, el resto son aventuras. El que no nace físicamente dotado, o cantás bien, o tocás la guitarra, algo tenés que dar. Mis amigos se quejan de que tiene que pagar entradas por lo mismo que veían antes”.

Moldavsky analizó la actualidad del humor y dijo que vivimos en “un mundo complicado”. “El humor judío no es que solamente pueden hacerlo los judíos, pero depende de quién viene. A veces hay cosas dudosas o personas que no está tan clara la intención que tiene…en el mundo ideal todos hacemos todos los humores y nadie tiene desconfianza. A veces en la colectividad se pone mucha lupa, demasiada”, objetó.

Y cerró: “Siempre le digo a los músicos ‘recordemos de donde venimos, que actuábamos una vez por mes para 100 personas’. El humor de Moldavsky es como me dijo el otro día uno en el teatro, ‘¿vos tenés una cámara en mi casa?’”.