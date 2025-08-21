Seguridad e higiene laboral: "Es un rol profesional fundamental en una obra"

La reciente tragedia en San Lorenzo, que resultó en la muerte de cinco trabajadores, generó un fuerte impacto en la región y el país. Guillermo Ariel Duppa, tesorero del Distrito 2 y secretario del directorio provincial del Colegio Profesional de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional de Santa Fe, compartió´en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario su perspectiva sobre la situación de los accidentes laborales en Rosario y la importancia de las normativas de seguridad.

El funcionario destacó que la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, la 19.587, establece la obligación del empleador de implementar medidas adecuadas para proteger la vida y la integridad de los trabajadores. "El profesional en higiene y seguridad cumple un rol importante en el desarrollo de la obra, estableciendo un programa de higiene y seguridad laboral", explicó.

Respecto a la rigurosidad de los controles en las obras, indicó que "los controles los realiza el profesional a cargo del programa de seguridad, quien informa al empleador sobre cualquier desvío que se presente". Además, mencionó que la Superintendencia de Higiene y Seguridad de Trabajo y el Ministerio de Trabajo realizan inspecciones para garantizar el cumplimiento de las normativas.

Respecto a la capacitación de los trabajadores, afirmó que "están obligados a estar capacitados". Las capacitaciones deben ser parte de un plan establecido por el profesional de higiene y seguridad, que incluye una variedad de temas, desde el uso de elementos de seguridad hasta medidas en caso de incendio.

Ante la consulta sobre la utilización de medidas de seguridad por parte de los trabajadores, Duppa comentó que "tanto el empleador como el trabajador tienen derechos y deberes claramente establecidos". En caso de que un obrero no reciba la capacitación necesaria, "deberá asumir los riesgos que quiera correr", enfatizó.

En relación a la utilización de montacargas, aclaró que "son exclusivamente para la carga, no para personas". La normativa establece que los trabajos en altura deben ser supervisados por un responsable en la obra, garantizando así la seguridad de los trabajadores.

Finalmente, concluyó que, si se aplicaran adecuadamente todas las normativas existentes, "los accidentes serían mucho menos".

Entrevista de Lucas Correa.