Tragedia en San Lorenzo: habló el fiscal Lucente sobre la muerte de los obreros

Cinco operarios perdieron la vida este domingo al mediodía en la ciudad de San Lorenzo tras caer desde un montacargas en una obra en construcción. El fiscal de la Sede Fiscal San Lorenzo, Leandro Lucente, confirmó que el elevador no estaba habilitado para el traslado de personas, sino únicamente para materiales, con una capacidad máxima de 2.500 kilos. El siniestro se produjo cuando los trabajadores realizaban tareas en altura en el edificio, que se encuentra con un avance de obra cercano al 80%.

Según explicó el fiscal, la principal hipótesis es que se habría soltado el cable de acero que sostenía el montacargas, lo que provocó la caída libre desde entre el piso 9 y el 8. Los operarios fallecidos eran oriundos del norte de Santa Fe y ninguno de ellos pertenecía a la ciudad de San Lorenzo. Uno de los compañeros de trabajo, que logró descender por la escalera antes del accidente, brindó testimonio inmediato a las autoridades.

Lucente señaló que en el lugar no había un responsable de trabajo en altura, figura obligatoria en este tipo de obras para garantizar las medidas de seguridad. Además, detalló que la empresa constructora aportó documentación sobre la obra y que personal del Ministerio de Trabajo se hizo presente para realizar una inspección y verificar posibles incumplimientos.

La obra permanece clausurada por orden de la Fiscalía a los fines de realizar las pericias técnicas correspondientes. De manera paralela, el Ministerio de Trabajo dispuso la suspensión de todas las tareas en altura hasta tanto se determinen las responsabilidades. Bomberos y personal especializado participaron de los relevamientos en el lugar del hecho.