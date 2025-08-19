En vivo

Viva la Radio Rosario Notas

Olga Garaventa, en Cadena 3: "Extraño todo de Sandro, fue un ser maravilloso"

La viuda del Gitano habló en exclusiva con Cadena 3 Rosario el día en que el artista hubiese cumplido 80 años. Recordó su historia de amor, destacó sus valores y afirmó que nadie podrá igualarlo.

19/08/2025 | 19:33Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Olga Garaventa, viuda de Sandro, volvió a recordar al cantante a 80 años de nacido.

  1. Audio. Gitano, memoria viva: Olga, viuda del mítico Sandro, habló en su aniversario.

    Viva la Radio Rosario

    Episodios

Eugenia Iérmoli Por Eugenia Iérmoli

Olga Garaventa, viuda de Sandro, evocó con profunda emoción la figura del artista en diálogo con Cadena 3 Rosario, este 19 de agosto, fecha en la que el Gitano hubiese cumplido 80 años. “Todos los 19 de agosto son especiales, pero este mucho más, porque se suma otra década que hubiese sido hermoso poder festejar”, expresó.

A casi 16 años de la muerte del ídolo, Olga reconoció que aún le resulta difícil explicar lo que siente: “Es un conjunto de emociones muy difícil, pero como él decía, la vida continuaba y había que seguir. Cuesta, pero hay que seguir”. 

Consultada sobre qué es lo que más extraña, respondió: “Extraño todo, absolutamente todo. Vivíamos juntos, compartíamos conversaciones, risas, comentarios. No hay nada en especial, porque todo lo extraño”.

“Tenía un poder de seducción tremendo, era atrapante escucharlo hablar. Te ibas enamorando con sus vivencias. Era más corazón que cuerpo, un ser maravilloso”, dijo al evocar su historia de amor.

Garaventa también habló de la relación con las históricas seguidoras de Sandro: “Ellas ocuparon siempre un lugar en su vida, y yo ocupo el lugar de esposa. Para ellas también fue un golpe cuando decidió casarse, porque era el soltero de América. Pero no tengo problemas, cada una tuvo su lugar”.

El legado del Gitano

En cuanto a la casa donde vivieron, esa en la que dice que rieron y se emocionaron juntos en una mágica historia de amor y enamoramiento permanente, sigue intacta: “Todo es valioso, desde lo más pequeño hasta lo más importante, porque fue parte de su vida”.

A la hora de hablar de su música, admitió que muchas veces le resulta doloroso volver a escucharla: “Me trae nostalgia y tristeza. Cuando lo escucho recuerdo los momentos de risa y alegría que compartíamos, pero también siento mucho su ausencia”.

Respecto al posible surgimiento de un sucesor, fue categórica: “Como él no hay, ni en el país ni en el mundo. Hay recreadores, pero ninguno igual”. Y reveló que su canción preferida es Una muchacha y una guitarra, porque la moviliza especialmente.

Finalmente, resumió lo que Sandro representó: “Para mí y para el mundo, fue todo. Un ser especial, con gran talento, valores y principios que ya quedan pocos. Él tenía todo”.

