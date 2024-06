Fernando Samartin: dos décadas de vivir como Sandro y su show en Rosario

El actor y reconocido imitador de Sandro, Fernando Samartin, se encuentra en Rosario para brindar un espectáculo en el Teatro Broadway. Durante una entrevista en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, compartió detalles sobre su carrera y cómo llegó a interpretar al icónico cantante argentino.

Samartin confesó que inicialmente no tenía la voz ni el ritmo para imitar a Sandro. "Primero descubro a Sandro y digo, che, yo quiero hacer esto. Pero no me acompañaba la voz, ni el ritmo", recordó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sin embargo, después de mucho estudio e insistencia logró perfeccionar su interpretación.

A lo largo de los años tuvo la oportunidad de compartir escenario con grandes artistas como Palito Ortega, Jairo y Patricia Sosa. "Yo soy el primero que entiende que yo no soy Sandro", afirmó. "Las canciones no son mías, el estilo no es mío... Simplemente me dedico a recrearla un ratito en un escenario", añadió.

Samartin también mencionó cómo ha sido recibido por los fans de Sandro en diferentes partes del mundo. En Chile particularmente le sorprendió cuánto amaban al cantante argentino: "Hicimos el Estadio Caupolicán encima... De principio a fin cantaban los temas con una alegría…".

Además de sus presentaciones como Sandro, Fernando también incursionó en otros personajes como Elton John y Paul McCartney dentro del espectáculo teatral Fátima.

Mirando hacia adelante, confesó que siempre ha tenido la fantasía de tener una carrera solista, pero no se considera un compositor.

"Si algún día llega alguien que pueda escribir y representarme lo que yo siento, seguramente lo probaría", concluyó.