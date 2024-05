Nueva feria del trueque en Rosario: "Hay mucha necesidad en el barrio"..

Con la economía sumida en una profunda recesión y una inflación que nunca termina de bajar y azota a las comunidades , en un barrio de Rosario surgió la denominada nueva Feria del Trueque, un espacio donde los vecinos intercambian bienes en lugar (o además de) comprar y vender, con el objetivo de enfrentar las dificultades financieras y fortalecer los lazos comunitarios.

Ubicada en una canchita de fútbol pública en Centeno y Colectora, tomó vida gracias al esfuerzo y la iniciativa de un grupo de vecinos, encabezados por Juan Cruz, uno de los feriantes, que habló con el móvil de Cadena 3 Rosario y compartió los orígenes de esta iniciativa.

"Surgió un día a las 12 de la noche, más o menos, un grupo de vecinos que tenemos hacemos esto, mucha necesidad en el barrio. Hacemos una feria, hice un flyer así enseguidita desde una red social y largamos", relató.

La premisa fundamental de la Feria del Trueque es el intercambio directo de bienes, donde un artículo puede ser trocado por otro de valor equivalente. "La principal idea fue trocar. Por ejemplo, un jean por un aceite, una campera por tres azúcares", reveló.

Sin embargo, el trueque no es la única actividad presente en este espacio comunitario, ya que también se permite la compra y venta de productos entre los feriantes.

A pesar de no contar con un marco legal formal, los organizadores han establecido reglas para garantizar la integridad del intercambio.

"Es para que esto sea lo más transparente posible. Cuando me escriben o se quieren sumar, tenemos normas de convivencia: no vender productos que da el Estado, medicamentos que da el Estado, no artículos o productos de dudosa procedencia, son las principales que tenemos en este espacio."

Informe de Agostina Meneghetti.