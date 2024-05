Buteler y el 8,8% de inflación: "Se está desacelerando, pero es un mal dato"

Christian Buteler, analista económico, evaluó los datos de la inflación de abril, que de acuerdo a los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) alcanzó el 8,8 por ciento en abril.

“Un 8,8 por ciento de inflación es mucho menos que los meses anteriores. La inflación se está desacelerando, pero es un mal dato, es alta. En la gestión de Guzmán, la inflación promedio fue del 4,1 mensual. La inflación de Massa, una muy mala gestión, fue de 7,6. No se puede festejar un 8,8 por ciento”, afirmó Buteler en una entrevista con Alberto Lotuf, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“Otros planes que tuvimos en Argentina bajaron de una inflación mensual del 25 por ciento a una de un dígito de un mes a otro, no en cinco meses”, comparó.

Y profundizó: “La pérdida del poder adquisitivo fue tan grande que no le alcanza el dinero, es lógico que si los precios suben la gente deja de consumir. Este plan económico bajará la inflación, el problema es que lo hará con una fuerte recesión que no sé qué tan sostenible es. Y el Gobierno se da cuenta, lo hizo con las prepagas, a las que pidió retrotraer aumentos, también con el freno a los aumentos tarifarios. El Gobierno está pegando algunos volantazos”.

“No veo el rebote de la economía. En algunos rubros hubo recuperación, pero el rebote no se ve. Si se ve que la velocidad de la caída disminuyó. El tema es recuperar el nivel de consumo y no quedar en un piso tan bajo”, alertó.

En cuanto al precio del dólar, Buteler dijo que “está planchado” y explicó: “Hay cepo, un brutal cepo que no permite movimientos. Hace 6 meses los uruguayos venían a comprar, y hoy los argentinos cruzan a Chile. El tipo de cambio no está bien determinado, hay un atraso cambiario”.

“¿Por qué no sube el blue? La gente no tiene excedentes para comprar dólares. Y los que tiene sobrante de pesos son las empresas, que no pueden acceder al dólar así vayan al MEP o CCL, porque quedan fuera del mercado oficial”, cerró.