Desplome de la construcción en Rosario: alarma por empleo e impacto en barrios.

La crisis económica y la paralización de la obra pública nacional están dejando una marca profunda en la ciudad de Rosario, lo que agrava aún más la situación en los barrios más vulnerables, ya afectados por el flagelo del narcotráfico.

La caída del 25% de los empleos en la construcción, según datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric), calibra relativamente el impacto recesivo. A nivel nacional, desde el gremio Uocra se esbozó en las últimas horas una merma de 80 mil puestos de trabajo en el país.

La suspensión de proyectos financiados por la Nación, incluso aquellos en etapas avanzadas como la cárcel federal de Coronda a nivel provincial, complican el panorama del rubro en la ciudad. Esta situación, sumada a la eliminación del fideicomiso para barrios populares y la recesión económica, llevan a una parálisis casi total en el sector de la construcción.

Sixto Irrazábal, secretario general de la delegación rosarina de la Uocra, compartió su preocupación en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario: "Lo que marcó enero, falta todavía febrero y bueno, lo que va de marzo, nosotros cada vez sentimos que se están quedando más compañeros sin trabajo porque hay obras que están terminando, y no comienzan otras obras".

"Apenas se asumió el gobierno, que nosotros pensamos que no iba a ser tan rígido en esto o que no se iba a cumplir lo que venía diciendo, se paralizaron todas las obras nacionales, están todas paradas", agregó.

En esa línea, destacó que desde la Cámara de la Construcción le aducen que no hay interlocutor designado por parte del gobierno nacional. "Están muy complicadas. Encima no pueden hablar con nadie, no hay con quien hablar me dicen de la Cámara".

"No alcanza solamente con lo que está haciendo la provincia, que está llamando a licitación, está terminando las obras que dejó el gobierno anterior, y está pagando las deudas que dejó de pagar”, añadió el gremialista.

Además, Irrazabal puso especial énfasis en la profunda repercusión que esto tiene en el tejido social de barrios vulnerables de la ciudad. "Afecta directamente a las familias, porque muchos padres son cabezas de hogar y son los proveedores"

"Ahí donde vemos que ellos viven en un barrio, digamos en la parte más baja o los barrios más humildes, donde los hijos ven esas situaciones de los padres, ven el malestar en la casa de los padres y bueno, de ahí acarrea un montón de circunstancias que les puede pasar a los jóvenes", concluyó.

Entrevista de Lucas Correa.