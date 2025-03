Le robaron 14 millones de pesos en pleno bulevar Oroño: "Me quedé sin nada"

Carlos, un hombre que trabajaba en una empresa metalúrgica, fue víctima este vienes de una salidera bancaria en el tramo céntrico del bulevar Oroño, donde le robaron su indemnización.

El episodio ocurrió alrededor de las 10:30, cuando retiró una suma considerable de dinero de un banco en la intersección de Oroño y Córdoba.

“La chica me dijo que, si podía esperar un ratito por el tema de que estaban cargando la plata que ellos manejan”, relató Carlos en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario. Tras esperar, salió a fumar un cigarrillo y luego volvió a ingresar al banco para cobrar su dinero.

“Me subo a la moto, llevándome un scooter, y me dirijo por el lado de calle San Luis”, continuó. En ese momento, dos hombres en una moto lo interceptaron y, mostrando discretamente un arma, le exigieron que les entregara el bolso que contenía el dinero.

“Me apuntan con el arma y me dice que le dé el bolso. Yo me hice el desentendido y me lo volvió a repetir. Y bueno, se lo tuve que dar”, explicó Carlos. A pesar de la situación, no hubo forcejeo. “En un horario de mucho tránsito, no sabés qué hacer”, reflexionó sobre la dificultad de reaccionar en ese momento.

La sensación de la víctima es que los ladrones sabían que él había retirado dinero del banco. “Fueron con la certeza de que yo había sacado el bolso ese con dinero”, afirmó. Tras el robo, un policía que pasaba por el lugar lo ayudó, y Carlos realizó la denuncia correspondiente. “Hoy recibí una llamada de que habían agarrado a uno de los muchachos, que tengo que ir a ver si es el mismo”, agregó.

La suma robada ascendía a 14 millones de pesos, dinero que Carlos había retirado como indemnización. “Era para tirar un par de meses hasta que consiga algo”, comentó. La situación le causa gran angustia, ya que considera que su esfuerzo laboral no debería verse afectado por este tipo de delitos.

“El dinero no me sobraba, iba a ayudar a mis viejos y acomodarme un poco hasta conseguir trabajo”, lamentó. Además, expresó su frustración por la repetición de estos incidentes en su vida, recordando que anteriormente había sido víctima del robo de su moto. “Te queda un sabor medio amargo porque uno lo vive a esto, pero siempre piensa que no le va a pasar”, reflexionó.

Carlos busca apoyo y ha ofrecido su número de teléfono, 341-22 41-632, para quien pueda ayudarlo a encontrar un nuevo trabajo. “Me quedé sin nada. Me río ahora, pero es para no llorar”, finalizó, mientras espera que su situación mejore.