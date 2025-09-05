Jorge Rojas, con Cadena 3 Rosario en teatro El Círculo: "Hoy canto entero"

Por Eugenia Iérmoli

El teatro El Círculo de Rosario atestigua una noche que quedará en la memoria emocional de quienes crecieron, amaron y lloraron con la música de Jorge Rojas. En la previa de su show, el artista abrió las puertas de su intimidad profesional, compartiendo no solo el detrás de escena de su espectáculo, sino también reflexiones sobre su historia, su música y el camino recorrido en estos 20 años de carrera como solista.

La Gran Cadena Federal tuvo acceso a una prueba de sonido que, lejos de ser un simple ajuste técnico, reveló a un Rojas perfeccionista, comprometido y sensible. Recorrió cada rincón del teatro, se sentó entre las butacas, escuchó, observó y ajustó: todo para asegurarse de que el espectáculo no solo se oiga bien, sino que se sienta bien. “El público se merece lo mejor. Me debo a ellos”, confesó.

Y ese respeto se transforma en un gesto hermoso: permitir que un grupo de fans —aquellas que lo siguen desde su época con Los Nocheros— presencie ese momento íntimo de preparación, siempre que el teatro lo permita.

Sonriente, relajado pero con la concentración de quien sabe lo que está en juego, Rojas se sinceró con Cadena 3 Rosario a minutos de subir al escenario. “Hoy son 50 canciones. Sí, un montón. Pero fue muy difícil hacer un resumen, así que optamos por mezclarlas. Por ahí hay canciones que duraban 5 minutos, entonces usamos solo las partes más importantes para poder incluir más. Hay que estar muy concentrado porque un arreglo te lleva a la otra. Pero es divertido, porque repasamos todo. Está gran parte de nuestra historia”, explicó.

“Cuando uno recién empieza no se da cuenta. Pero después de 30 años, tener una sala colmada, que la gente haga el esfuerzo de venir... eso es un privilegio. Hoy disfruto muchísimo, estoy muy agradecido a la vida, a la música”, expresó con los ojos brillantes.

A los 53 años, recuerda con claridad el momento en que decidió dejar el éxito asegurado de Los Nocheros para lanzarse como solista. “Había que tener coraje para salir de un momento tan brillante. Era un salto al vacío. No hubo un solo amigo que me dijera que estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo”, rememoró, entre risas. Y hoy, el tiempo le dio la razón: miles de personas lo siguen eligiendo.

Su repertorio

“Uno mismo” y “Viaje entre espinas y flores” son, según él, canciones que lo definen como ser humano. Otras, como “Mía” o “No saber de ti”, siguen emocionándolo cada vez que las canta. “Cada una tiene su historia, su energía. Y están todas”, dijo.

El show, además de repasar su repertorio completo, tiene momentos para bailar, para reír, para cantar a los gritos. Una fiesta de emociones donde el zapateo y los pasitos de baile no faltan. “Hay de todo”, cerró con una sonrisa.