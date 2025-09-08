Equipan penitenciarios en Rosario: "Chalecos sin vencimiento para protección"

Representantes del gobierno de Santa Fe entregaron este lunes 300 chalecos antipunzantes y antifragmentarios a los agentes del Servicio Penitenciario Provincial, en un acto realizado en el Complejo Penitenciario Rosario (CPR), ubicado sobre Bulevar 27 de Febrero al 7800. La inversión fue de 177 millones de pesos y representa un hecho inédito: Santa Fe es la primera jurisdicción del país en incorporar este tipo de protección a su personal penitenciario.

Los chalecos fueron diseñados especialmente para los celadores y celadoras que prestan funciones dentro de los pabellones, en contacto directo con los internos. La Secretaria de Asuntos Penitenciarios, Lucía Masneri, explicó: “Son chalecos especiales, rígidos, para todo tipo de corte o ataque con objeto contundente. Y son permanentes: no vencen ni pierden efectividad con el uso”.

En diálogo con el móvil de Cadena 3 Rosario, la funcionaria destacó que este equipamiento no existía previamente en el sistema y que su implementación es parte de un cambio estructural: “Es algo que no se había comprado nunca, ni siquiera en otros servicios del país. Desde la búsqueda del proveedor hasta las pruebas, todo se hizo en menos de un año”.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, remarcó la decisión política de fortalecer al personal penitenciario: “No dejamos que las cárceles se autogestionen. Es el Estado el que pone las reglas. Esto incomoda a algunos, pero también exige proteger a quienes están en la primera línea”. También se hizo presenta la vicegobernadora de la provincia, Gisela Scaglia.

Los chalecos están fabricados con materiales de alta resistencia: placas de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), con fundas de cordura tipo Molle. Fueron testeados con puntas de acero importadas y no se ven afectados por la humedad.

Informe de Agostina Meneghetti.