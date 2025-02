El 'Iron Man' argentino y su invento para cortes de luz: "Es algo superador"

Gustavo Loiácono, un innovador y autodidacta de 54 años, desarrolló una estación de energía llamada G Stark, diseñada para enfrentar los frecuentes cortes de luz en Argentina.

Este dispositivo, que no utiliza combustible y es silencioso, ofrece una alternativa más eficiente que los tradicionales grupos electrógenos. "Lo peor que te puede pasar es que se corte la luz, no podés trabajar, no podés hacer un montón de cosas", expresó Loiácono en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario.

La idea de crear esta estación surgió de la necesidad de encontrar una solución que superara las limitaciones de los generadores de electricidad convencionales, que son ruidosos y requieren combustible.

"Tenía que ser algo superador porque el grupo electrógeno hace ruido, usa nafta, es pesado", comenta Loiácono. La G Stark permite alimentar diversos aparatos, desde heladeras hasta bombas de agua, y proporciona una corriente estable de 220 voltios.

Este equipo está orientado principalmente a familias y pequeños negocios, ofreciendo entre 10 y 15 horas de energía continua. "Esto es como si fuera una rueda de auxilio en el auto", explicó el creativo inventor, aludiendo a su utilidad en situaciones de emergencia.

La G Stark cuenta con una batería de larga duración, que puede durar entre 5 y 7 años, y un sistema de carga inteligente. "Cuando llega al 100%, se cargó la batería, te queda listo para la próxima", detalla el inventor. Además, ofrece un servicio de mantenimiento preventivo durante dos años, asegurando el correcto funcionamiento del equipo.

Loiácono, conocido también por su habilidad para fabricar trajes de Iron Man, recibe numerosas consultas no solo de Argentina, sino de otros países de Latinoamérica y España. "Parece que generé algo que cumple con ciertas características", concluyó, enfatizando el impacto positivo de su invención en la comunidad.

Con la creciente problemática de los cortes de luz en el país, la G Stark se presenta como una solución innovadora y accesible, que busca mitigar las consecuencias de estas interrupciones en la vida diaria de las personas.

Entrevista de Cecilia Moro y José Marengo.