FOTO: "El asombro no se pierde, se duerme": Adrián Lacroix y el arte de la ilusión.

En el marco de su gira nacional, el reconocido ilusionista e inventor Adrián Lacroix visitó Viva la Radio en Cadena 3 Rosario previo a su presentación en el Bioceres Arena el próximo 19 de septiembre. Durante la charla reflexionó sobre el papel de la magia en la sociedad actual, hiperconectada y sobreestimulada, y afirmó que su disciplina apela a “instintos primitivos” y a la necesidad humana de reconectarse con experiencias colectivas.

En esa línea, conjeturó sobre el valor del ilusionismo en un mundo dominado por las pantallas y la inteligencia artificial: “La magia es una experiencia colectiva que se vuelve cada vez más necesaria. Volver al grupo, al asombro compartido, es algo que como sociedad estamos necesitando”.

Para Lacroix, el ilusionismo no es solo un truco, sino un lenguaje artístico: “Mi trabajo no es simplemente hacer magia, sino presentar una realidad alternativa. Una que parece imposible, pero que nos demuestra que tal vez hay otra forma de hacer las cosas”.

Durante la charla, el artista compartió detalles sobre cómo se estructura su show y la forma en que el público, aún escéptico al inicio, termina aplaudiendo de pie: “La gente participa, se emociona, se contagia. No es como ver un truco desde la platea. Lo que te conmueve es la reacción de la persona en escena. Eso genera algo colectivo, único”.

Reconocido por su enfoque distinto dentro del mundo del mentalismo, Lacroix también destacó la importancia de romper con el prejuicio que muchas veces recae sobre su disciplina: “Con la magia pasa algo muy loco: si ves a un mago que no te gusta, decís ‘no me gusta la magia’. Con la música eso no pasa. Yo busco mostrar otra cara del ilusionismo, más emocional y profunda”.

Aunque comenzó a los ocho años inspirado por David Copperfield, fue recién de adulto que apostó por una carrera profesional, a pesar de que su entorno lo consideraba un “hobbie imposible”: “En mi familia pensaban que estaba loco. Pero yo veía que a Copperfield no le iba tan mal…”, contó entre risas.

Tras su paso por Mendoza, Córdoba, Buenos Aires y varias funciones con localidades agotadas, Lacroix llega a Rosario con una propuesta que promete llevar al espectador por distintas emociones. “La magia es el arte del asombro. Pero también, como decía René Lavand, te enfrenta a lo desconocido, al misterio. Y eso nos toca en un nivel profundo”, explicó.

Las entradas para el show del 19 de septiembre en el Bioceres Arena ya están disponibles y pueden adquirirse desde el perfil oficial del artista (@adrianlacroa) en redes sociales.

Entrevista de Lucas Correa y Eugenia Iermoli.