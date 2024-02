Debaten por el transporte en el Concejo: "Es el acta de defunción del sistema"

En una sesión crucial del Concejo Municipal de Rosario, esta tarde se trata la posible declaración de emergencia en el transporte público.

Los ediles se reunieron para considerar un pedido del intendente Pablo Javkin, el cual busca otorgarle la facultad de aumentar la tarifa pública hasta un 90% del valor que arroje un estudio de costos.

El proyecto presentado por el intendente propone una modificación en el sistema de emergencia del transporte, lo que permitiría ajustar el precio del boleto en consonancia con los costos operativos. Según las proyecciones, este incremento podría elevar el valor del pasaje urbano hasta los $1.200, aunque el municipio ha aclarado su intención de fijar el precio en $700, siguiendo el ejemplo de otras ciudades como Córdoba.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Las opiniones respecto a esta propuesta divergen profundamente entre los concejales. El edil opositor Mariano Romero advirtió sobre las posibles consecuencias de un aumento tan significativo en el costo del transporte público.

En declaraciones a Cadena 3 Rosario, lo que calificó como "el acta de defunción del Transporte Público de Pasajeros", al señalar que un aumento desproporcionado pondría en riesgo la movilidad de los ciudadanos, así como el funcionamiento del comercio y la industria local.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En esa lína, amplió: "Lo que va a pasar es que no se va a poder sostener los pasajeros arriba del transporte, va a estar en crisis de manera constante, y muy probablemente se devuelvan líneas. Si los clientes no pueden ir a los comercios, los comercios cierran. Si los comercios cierran, la producción no se coloca en esos comercios, y las fábricas también cierran, ni hablar, los puestos de trabajo se pierden. Estamos en un momento que es crítico para la ciudad".

Por otro lado, el concejal oficialista Fabricio Fiatti defendió la propuesta del intendente, argumentando la necesidad de ajustar la tarifa del transporte para cubrir los crecientes costos operativos y garantizar la continuidad del servicio.

Y consideró: "La estructura de costos nos lleva a estos 1.343. No va a ir al 90% de eso, pero sí para poder sostener y pagar los sueldos de los trabajadores y mantener las unidades en la calle, va a haber que actualizar".

Informe de Agostina Meneghetti.