Campi: "No me acostumbro a naturalizar lo que no quiero para mis hijos"

FOTO: "Campi", de visita en Cadena 3 Rosario antes de su show en el Broadway.

A días de subir al escenario del Teatro Broadway de Rosario con su show unipersonal, el actor y comediante Martín “Campi” Campilongo habló sobre su vínculo con el humor, su recorrido como actor, y su mirada sobre los cambios sociales que lo atraviesan como artista y como ciudadano, de visita en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario.

“Yo me formé en el drama. Después me especialicé en la comedia, pero siempre hice películas, series… Era una forma de que me aceptaran como actor. Lo que pasa es que el humor es lo más popular, y a la gente le queda eso”, explicó, aunque dejó en claro su amor por el oficio: “Soy muy corporativo con los comediantes, los voy a defender a muerte. Aunque no me cause gracia, soy el que más se ríe en el teatro para alentar”.

Campi llega a Rosario con un espectáculo donde encarna múltiples personajes, muchos de ellos ya clásicos de su trayectoria televisiva, y donde también deja lugar para la reflexión: “El límite del humor se corrió, y está bien que se corra. Habla de una sociedad que está creciendo. Ya no nos reímos de lo mismo que mi papá en 1940, y eso es buenísimo. Lo peor sería no moverse de ahí”.

También se refirió a los comienzos de su carrera, cuando la falta de recursos lo empujó a crear desde el ingenio: “Yo no tenía guita para una peluca, y me las hacía con barba de choclo. ¿Quién me iba a decir que no podía? Si no me llaman, no importa, me subo a cuatro cajones de cerveza y lo hago. Yo me hago mis propias cosas. No espero que me impongan”.

En ese mismo tono, valoró la creatividad del argentino promedio: “Con guita somos todos capos, pero con un alambre y un tornillo te armamos una radio. Eso es muy argentino”.

Más allá del humor, Campi se mostró preocupado por algunas transformaciones de la vida cotidiana. “Yo no me acostumbro a que un chico no pueda jugar a la pelota en la calle porque le afanan al chico y la pelota. Mi forma de batallar es no naturalizar eso. No me voy a acostumbrar. Yo les cuento a mis hijos cómo era, para que sepan que puede volver a ser así. Depende de nosotros”.

También rescató el valor cultural y social de la televisión, hoy desplazada por el contenido digital. “La tele era un punto de encuentro familiar. Te tenías que sentar a verla en vivo. Eso unía a la familia, y la familia es el punto de partida de una buena sociedad”, reflexionó.

Como adelanto, el actor anunció que próximamente se lo verá en una adaptación local del musical “Mrs. Doubtfire” (Papá por siempre), basada en la película que protagonizó Robin Williams. “Empiezo a ensayar mañana, vamos a estrenarla en vacaciones. Es un gran desafío”, dijo, sin dar más detalles sobre el elenco.

Campi se presenta en Rosario este viernes 30 de agosto en el Teatro Broadway, con un espectáculo que combina humor, personajes entrañables y una mirada crítica —aunque sin solemnidad— sobre la realidad.

“El humor, cuando está vivo, también piensa. Y eso me interesa mucho más que hacer reír por costumbre”, cerró.

Entrevista de Lucas Correa y Eugenia Iermoli.