Batalla campal entre padres de fútbol infantil: "Gracias a Dios dio en el brazo"

Un violento altercado entre padres de dos clubes de fútbol infantil en Rosario dejó a un hombre herido durante un torneo de verano.

El incidente ocurrió en la cancha de la Asociación Deportivo Rosario, ubicada en Benito Juárez al 2400, cuando se disputaban los penales de una semifinal de la categoría 2014.

Gastón, padre de un jugador de Deportivo Rosario, relató su versión de lo sucedido al móvil de Cadena 3 Rosario: "Ayer se estaba jugando una semifinal del torneo. Cuando se está por finalizar el partido, empezaron un grito de madres del Club Provincias Unidas contra la mamá deportiva. Una mamá deportiva contesta y entonces las mamás de Provincias Unidas corren directamente, que son casi 70 metros hacia donde estábamos nosotros".

El conflicto escaló rápidamente. "Intenté frenar el problema porque la verdad que no tenía sentido lo que estaba pasando. En ese momento, una señora rompe una botella y la utiliza como arma", explicó Gastón, quien sufrió una herida en el brazo tras intentar protegerse. "Gracias a Dios me dio en el brazo y no me dio en el pecho porque la verdad que fue grave lo que pasó".

El hombre fue atendido en el lugar y trasladado en ambulancia, donde le realizaron 10 puntos en el brazo.

"La denuncia fue por un intento de homicidio, de la manera que reacciona la mujer", añadió Gastón, quien destacó que en su club existe una política de sanciones para los padres que agreden. "Si hay algún tipo de agresión por parte de los papás de sus chicos, pueden llegar a ser sancionados, pero en este caso fue una mamá del otro club", aclaró.

Respecto a la situación en otros clubes, Gastón mencionó que "en muy pocos clubes de Rosario puede suceder eso". La comunidad del fútbol infantil en Rosario se caracteriza por la cercanía entre los clubes, lo que hace que estos incidentes sean aún más preocupantes. "No había pasado algo así antes en el club", afirmó.

En la actualidad, se espera una reunión en Deportivo Rosario con la dirigencia para discutir las acciones a seguir y se ha solicitado información sobre la agresora a la comisión de Provincias Unidas. "Esperamos un poco más de apoyo de su parte", concluyó Gastón.

Informe de Agostina Meneghetti.