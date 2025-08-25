Arreglar en vez de comprar: mercerías recobran protagonismo en Rosario

En el corazón del barrio Pichincha, una mercería con más de 20 años de historia confirma lo que muchos intuyen en estos tiempos de bolsillos ajustados: cada vez más rosarinos eligen arreglar su ropa en lugar de comprar prendas nuevas. Lejos de ser un rubro en desuso, la costura se mantiene vigente y atraviesa un momento de alta demanda.

Matías, encargado de un tradicional local de Pichincha, explicó al móvil de Cadena 3 Rosario que no solo se acercan clientes con ropa usada que necesita una segunda vida, sino también con prendas nuevas, recién salidas del local o compradas por internet, que requieren ajustes antes de su primer uso.

“Hay gente que te trae pantalones con la etiqueta puesta para achicarles el largo o entallarlos. Lo mismo pasa con camisas o camperas que no calzan como esperaban. Hoy con las compras online es muy común que vengan con errores de talle”, explicó.

Entre los arreglos más frecuentes, los ruedos de pantalones lideran el ranking, seguidos por el angostado de piernas (achupinado) y ajustes en mangas o en el cuerpo de camisas y remeras. También hay alta demanda de cambios de cierre, sobre todo en camperas.

Precios promedio de los arreglos más comunes

Ruedo de pantalón: entre $6.000 y $8.000

Cambio de cierre: alrededor de $8.500

Achicar una remera (largo y ancho): entre $8.000 y $9.000

“Los precios del arreglo no varían según la calidad de la prenda. Es el mismo trabajo arreglar un pantalón que costó 150 mil pesos que uno de 20 mil. Ahí entra en juego la decisión del cliente: si vale la pena o no invertir en el arreglo”, señaló.

Además de atender una clientela fiel, el local recibe un caudal constante de prendas: durante julio, registraron entre 100 y 110 arreglos por día, una cifra que confirma el movimiento sostenido del rubro. Aunque agosto suele ser más tranquilo, la actividad no se detuvo.

En cuanto a la calidad de las prendas, el comerciante destacó que las marcas económicas, especialmente las que se adquieren por aplicaciones, suelen traer más problemas de confección, lo que implica más trabajo: “Nos traen bolsos llenos de ropa nueva que hay que reformar entera. A veces ni siquiera coinciden los talles con lo que dice la etiqueta”.

La posibilidad de adaptar la ropa a las necesidades del cliente —ya sea por comodidad, moda o ahorro— hace que el rubro siga siendo relevante.

Informe de Agostina Meneghetti.