Notas

Un hombre resultó herido al intentar apagar un incendio en su hogar

Sufrió quemaduras de segundo grado al intentar controlar el fuego en su vivienda de barrio Los Paraísos. Las causas del incendio están en investigación.

23/08/2025 | 10:46Redacción Cadena 3

FOTO: Un hombre resultó herido al intentar apagar un incendio en su hogar

    Audio. Un hombre resultó herido al intentar apagar un incendio en su hogar

    Una mañana para todos

    Episodios

Córdoba enfrenta un nuevo incidente de incendio en el barrio Los Paraísos. Un hombre resultó herido tras intentar apagar las llamas en su vivienda, ubicada en calle Arquímedes, al 2679.

El fuego se produjo por causas que se encuentran en investigación, aunque las primeras informaciones sugieren que residuos acumulados en el inmueble podrían haber sido el origen del fuego. El hombre, de edad avanzada, sufrió quemaduras de segundo grado en brazos y espalda mientras trataba de controlar la situación antes de la llegada de los bomberos.

Este individuo fue trasladado al Instituto del Quemado, donde recibe atención médica en estos momentos. Las autoridades continúan investigando las circunstancias que llevaron a este incidente y el origen del incendio.

Informe de Fernando Barrionuevo

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Córdoba? Un incendio en el barrio Los Paraísos dejó a un hombre herido.

¿Quién resultó herido? Un hombre de edad avanzada que intentó apagar las llamas en su vivienda.

¿Cuándo sucedió el incidente? Recientemente, aunque la fecha exacta no se menciona en el artículo.

¿Dónde se produjo el incendio? En una vivienda ubicada en calle Arquímedes, al 2679, en Córdoba.

¿Cómo se originó el fuego? Se investiga, pero se sugiere que residuos acumulados podrían haber sido la causa.

¿Por qué es relevante el incidente? Un hombre resultó con quemaduras de segundo grado y se encuentra en atención médica.

