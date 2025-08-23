FOTO: Un hombre resultó herido al intentar apagar un incendio en su hogar

Córdoba enfrenta un nuevo incidente de incendio en el barrio Los Paraísos. Un hombre resultó herido tras intentar apagar las llamas en su vivienda, ubicada en calle Arquímedes, al 2679.

El fuego se produjo por causas que se encuentran en investigación, aunque las primeras informaciones sugieren que residuos acumulados en el inmueble podrían haber sido el origen del fuego. El hombre, de edad avanzada, sufrió quemaduras de segundo grado en brazos y espalda mientras trataba de controlar la situación antes de la llegada de los bomberos.

Este individuo fue trasladado al Instituto del Quemado, donde recibe atención médica en estos momentos. Las autoridades continúan investigando las circunstancias que llevaron a este incidente y el origen del incendio.

Informe de Fernando Barrionuevo