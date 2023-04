Sufrió bullying y ahora estudia derecho para accionar contra el acoso escolar

Grego es un joven de 19 años. Durante el secundario sufrió bullying y un tipo de acoso escolar muy particular: el aislamiento por parte de sus compañeros.

Sufrió insultos y violencia física, pero este aislamiento y la burla de sus compañeros contra su cuerpo lo marcó para siempre, tanto que decidió estudiar derecho con el objetivo de accionar contra las escuelas, instituciones y docentes que no hacen nada frente a estos casos.

En la antesala del Día Internacional de Lucha contra el Bullying este martes 2 de mayo, Grego contó su historia en Cadena 3.

"Todo empezó en sexto grado, cuando yo entro al colegio con un perfil bastante 'buenito' digamos, bastante permisivo e inocente, y ahí arranca este bullying. Hubo episodios de violencia verbal y violencia física también, pero fue más un bullying de aislamiento social", comenzó su relato.

Y continuó: "Te joden con tu físico y cuando sos chico y estás en primer año es todo un proceso de cambio del cuerpo. Yo escuchaba que iban a hacer juntadas y no me invitaban. Entonces te empezás a sentir mal. Ahí empiezan a decirte que no te vamos a invitar por 'tal cosa' o por 'tal otra', y te empiezan a joder con tu mamá, con tu hermana o con tal parte de tu cuerpo".

Luego comentó que "te empezás a mostrar débil, empezás a bajar tu autoestima y al bajar tu autoestima empiezan a agarrarse de lo que a vos te duele".

"Es como que te oprime la situación, no te ayudan. Entonces vos estás en un aula donde estás con gente que te está oprimiendo y los profesores que son a los que vos querés acudir, tampoco te dan bola. Entonces te empezás a sentir solo y te encerrás. La pasás horrible, no tenés ganas de ir al colegio y no salís porque no te invitan de ningún lado", amplió su testimonio.

En ese marco, una vez que finalizó el secundario optó por estudiar derecho, y se extendió sobre los motivos: "Harto de las injusticias, harto de que no se haga nada, harto de los profesores -porque no eran únicamente mis compañeros- sino que eran también los profesores, decidí estudiar abogacía y apunto con mi carrera a poder accionar contra los profesores y contra los colegio que no tomen ninguna medida con los chicos que hacen bullying.

Informe de Lucía González.