Se viene otra edición de la Maratón Nacional de Lectura en las escuelas del país

La Maratón Nacional de Lectura, una campaña organizada por Fundación LEER, se lleva a cabo el 26 de septiembre y promueve la lectura en instituciones educativas en Argentina.

“La Maratón se realiza sobre todo en instituciones educativas como escuelas, bibliotecas, centros comunitarios”, explicó Natalia Abran, representante de la fundación, en diálogo con Cadena 3. La iniciativa, que cumple 23 años, invita a los alumnos y sus familias a celebrar la lectura.

Los centros que deseen participar deben registrarse en maratón.ler.org. Respecto a los materiales de lectura, Natalia menciona: “Eso va a depender de sus gustos y sus intereses”. Se enfatiza la importancia del acompañamiento por parte de adultos en el proceso de lectura.

Se estima que más de cuatro millones de personas, entre niños, jóvenes y adultos, participan cada año en esta iniciativa. “La maratón es una gran excusa para celebrar”, asegura Natalia sobre el impacto positivo en la promoción de la lectura.

Este año, la temática elegida girará en torno a los antagonistas en la literatura infantil. “La escuela organiza su propio maratón con los recursos que tiene”, explicó Natalia.

Clásicos como Caperucita y el Lobo forman parte de las sugerencias de lectura que la fundación ofrece a las instituciones. También se cuenta con una plataforma digital, Desafío Leer el Club, que incluye libros relacionados con los antagonistas mencionados.

La Maratón Nacional de Lectura es más que un evento; es una celebración que busca enamorar a los niños con el hábito de la lectura.

Informe de Silvina Ledesma