Una mañana para todos Notas

Se viene otra edición de la Maratón Nacional de Lectura en las escuelas del país

El 26 de septiembre se realiza la Maratón Nacional de Lectura, una campaña de Fundación LEER que invita a miles de instituciones educativas a participar y fomentar la lectura entre los niños.

06/09/2025 | 09:32Redacción Cadena 3

FOTO: Lectura en acción: la maratón que une generaciones

  1.

    Audio. Se viene otra edición de la Maratón Nacional de Lectura en las escuelas del país

    Una mañana para todos

    Episodios

La Maratón Nacional de Lectura, una campaña organizada por Fundación LEER, se lleva a cabo el 26 de septiembre y promueve la lectura en instituciones educativas en Argentina.

“La Maratón se realiza sobre todo en instituciones educativas como escuelas, bibliotecas, centros comunitarios”, explicó Natalia Abran, representante de la fundación, en diálogo con Cadena 3. La iniciativa, que cumple 23 años, invita a los alumnos y sus familias a celebrar la lectura.

Los centros que deseen participar deben registrarse en maratón.ler.org. Respecto a los materiales de lectura, Natalia menciona: “Eso va a depender de sus gustos y sus intereses”. Se enfatiza la importancia del acompañamiento por parte de adultos en el proceso de lectura.

Se estima que más de cuatro millones de personas, entre niños, jóvenes y adultos, participan cada año en esta iniciativa. “La maratón es una gran excusa para celebrar”, asegura Natalia sobre el impacto positivo en la promoción de la lectura.

Este año, la temática elegida girará en torno a los antagonistas en la literatura infantil. “La escuela organiza su propio maratón con los recursos que tiene”, explicó Natalia.

Clásicos como Caperucita y el Lobo forman parte de las sugerencias de lectura que la fundación ofrece a las instituciones. También se cuenta con una plataforma digital, Desafío Leer el Club, que incluye libros relacionados con los antagonistas mencionados.

La Maratón Nacional de Lectura es más que un evento; es una celebración que busca enamorar a los niños con el hábito de la lectura.

Informe de Silvina Ledesma

Lectura rápida

¿Qué es la Maratón Nacional de Lectura? Es una campaña organizada por Fundación LEER que promueve la lectura en instituciones educativas en Argentina.

¿Quién es una de las representantes de la fundación? Natalia Abran es una de las representantes que explica la importancia de la iniciativa.

¿Cuándo se lleva a cabo la Maratón? La Maratón Nacional de Lectura se realiza el 26 de septiembre de cada año.

¿Dónde se realiza principalmente la Maratón? Se lleva a cabo en escuelas, bibliotecas y centros comunitarios.

¿Por qué es importante la Maratón? Se estima que más de cuatro millones de personas participan cada año, promoviendo así la lectura y el hábito de leer entre los niños.

