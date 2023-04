Se quedó dormido y chocó su auto contra un semáforo en Córdoba

Un hombre resultó ileso luego de haberse quedado dormido e impactar su auto contra un semáforo en la ciudad de Córdoba. El siniestro vial ocurrió en Av. Armada Argentina al 100 y Tomás Baró, a metros de la rotonda de las flores.

Tras el siniestro vial, el semáforo quedó destruido y se solicitó a los automovilistas circular con precaución por ese sector, dado que el auto aún no fue removido del lugar.

Jorge, conductor del Fiat Argo, habló con Cadena 3 y admitió que se quedó dormido. "Estaba haciendo el camino entre Alta Gracia y Córdoba. Me quedé dormido e impacté en el semáforo. Cuando me despierto por el cimbronazo y el airbag del auto que se abre, me bajo y me fijo si no impacté con otro vehículo. Por suerte, no fue el caso".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Y amplió: "El choque solo fue contra el semáforo. Les consulté a unos vecinos de la zona para saber si choqué contra alguien. Sólo me subí a la vereda".

El conductor remarcó a Cadena 3 que no estaba manejando bajos los efectos del alcohol. "No tomé nada, solo venía a Córdoba a buscar unos productos que compré en el centro. Hice la denuncia y ya llamé a la grúa para que saquen el auto para que no obstruya la calzada".

Jorge dijo, por último, que pudo llamar a la Policía para que señalice la zona y le tomen sus datos. "Estoy bien, no fue necesaria la presencia de una ambulancia", finalizó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Emanuel Manitta.