Salta registra 21 incendios con evacuaciones y viviendas afectadas

El secretario de Protección Ciudadana de Salta, Ernesto Flores, en diálogo con Cadena 3 informó que la provincia registró 21 incendios que causaron evacuaciones y daños en viviendas.

Flores detalló que "nosotros recibimos 21 incendios, en la zona oeste de la ciudad de Salta y sur, donde hay un asentamiento. El fuego se llevó muy cerca de las casas".

El funcionario confirmó que "19 chicos y dos madres" debieron ser evacuados ante el riesgo que representaban los incendios para las viviendas de la zona.

Asimismo, se observó actividad en la zona de San Luis, específicamente en Villa Violeta, donde la situación se tornó crítica. El funcionario destacó que "el diseño fue importante" para contener el avance del fuego.

Las acciones de contención continuaron durante la noche, donde se trabajó en viviendas que se vieron afectadas. "Desde la noche, toda la noche, con la Guardia Civil", concluyó Flores.

Informe de Elisa Zamora