Salta: la nieve sorprendió la Cuesta del Obispo camino a Cachi y en Isonza

FOTO: Nieve en Isonza, un fenómeno que transforma la vida escolar en las montañas salteñas

Una nevada histórica sorprende a los niños de una escuelita en Isonza, Salta, donde la comunidad se alegra por la belleza del invierno en las montañas. La temperatura en el paraje alcanzó cuatro grados bajo cero y la máxima no llegó a dos grados.

Marité Choque, directora de la escuela, en diálogo con Cadena 3 describió el fenómeno: "Ayer empezó con un poco de garrotillo, a la noche con lluvia y a la mañana al levantarnos era una belleza total, todo con nieve, hermoso el paisaje, una nevada espectacular".

La educadora destacó que, en comparación con el año anterior, esta nevada es "una nieve para la historia".

Los niños, que asisten a esta escuelita con una matrícula de 11 alumnos, se mostraron felices ante el fenómeno meteorológico, aunque se limitaron a salir poco.

"No los dejábamos casi salir, muy frío, aparte corrió un viento frío, nos congelaron las manos, los pies todos congelados", agregó Choque.

La educación en este paraje se enfoca en que los niños alcancen las mismas oportunidades que en una escuela urbana, con experiencias únicas que enriquecen su aprendizaje.

La intendente de San Carlos, María de Carmen Vargas, en diálogo con Cadena 3 explicó cómo se llega a Isonza: "Tenemos acceso a Isonza por la ruta 40, yendo por Cachi, bajando por la recta de Tintín, y entrando por la ruta 33, y si no, se va por la cuesta del Obispo". Además, destacó que el pueblo es conocido por sus quesos de cabra, afirmando: "Es la capital del queso. Queso, queso, habas, cordero, cabritos".

En cuanto a las opciones de hospedaje, la intendente mencionó: "La iglesia tiene dos habitaciones con bañito, ahí se puede dormir, no es un lugar que tengamos donde hospedarse, y si no, en algunas casas de familia". Para aquellos que buscan más comodidad, recomendó el Hostal Amblayo, ubicado a 23 kilómetros de Isonza, que cuenta con calefacción y agua caliente.

Isonza es un pequeño paraje con 100 habitantes, reconocido por sus quesos y su belleza natural. "Este viaje vale la pena", concluyó la directora, quien invita a explorar esta encantadora comunidad salteña.

Informe de Elisa Zamora