Peregrinación a la Virgen de Punta Corral: se movilizan más de 160 mil fieles

La peregrinación a la Virgen de Punta Corral, conocida como la “Mamita del Cerro”, congrega este año a más de 160.000 fieles en la provincia de Jujuy, en un acto de fe que combina espiritualidad, sacrificio físico y tradición.

Ubicado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, el santuario atrae a promesantes de todas las edades, provenientes de distintos puntos de la provincia, otras regiones de Argentina e incluso del extranjero, quienes enfrentan temperaturas bajo cero y senderos desafiantes para cumplir sus promesas.

El Coordinador de Emergencias y Protección Civil de Jujuy, Carlos Mamaní, en diálogo con Cadena 3 describió la magnitud del evento: “Calculamos que superaremos las 160.000 personas hasta el domingo. Hay peregrinos de otras provincias y, según la policía turística, también extranjeros”.

Los fieles recorren caminos de cornisa desde localidades como Tumbaya, Tunalito, Tilcara y Maimará, pernoctando en carpas bajo condiciones extremas. “Anoche tuvimos temperaturas bajo cero, pero ellos están allí, cumpliendo sus promesas”, señaló Mamaní.

La peregrinación no está exenta de riesgos. El SAME ha realizado once traslados de peregrinos descompensados en los accesos a Punta Corral, por lo que las autoridades recomiendan llevar ropa de abrigo y tomar precauciones.

“La fe mueve montañas”, afirmó Mamaní, destacando la diversidad de los promesantes: niños, adolescentes, adultos y ancianos que piden por salud, familia, vivienda, estudios o progreso personal. Muchos jóvenes, en particular, buscan bendiciones para completar sus carreras.

El paisaje nocturno de la peregrinación es impactante. “Por la noche, las luces de las carpas y linternas parecen una gran ciudad de María”, describió Mamaní, evocando la devoción que une a los peregrinos.

La logística incluye controles estrictos, como el registro en Surix para garantizar que nadie quede rezagado, y la presencia de 160 bandas de música que acompañan el descenso de la Virgen hacia Tumbaya, previsto para este Domingo de Ramos.

Por la intensidad del evento, las autoridades han solicitado a los automovilistas circular con extrema precaución en la Ruta Nacional 9, entre Tilcara y Tumbaya. Mañana, la ruta será cerrada completamente desde las 17 hasta las 22 horas para facilitar el paso de los peregrinos y las bandas.

La peregrinación a Punta Corral no es solo un desafío físico, sino una expresión de fe que trasciende generaciones y fronteras. Como dijo Mamaní, “la Virgencita mueve montañas”, y los miles de fieles que ascienden al santuario son testimonio vivo de esa convicción.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Historia de la Peregrinación

La peregrinación a la Virgen de Punta Corral es una tradición desde hace 190 años de miles de promesantes que ascienden a más de 4.000 metros de altura caminando, para venerar a la “Mamita del Cerro”.

Los peregrinos caminan entre los cerros hasta el Abra de Estancia Vieja, donde en el año 1835 Don Pablo Méndez, tuvo una visión sobrenatural y contó que una señora de cabellera reluciente le habló y le dijo que volviera, al día siguiente, a buscarla. Nadie le creyó, pero él volvió y encontró una piedra blanca con la forma de la virgen. Le llevaron la “piedra” al Párroco del lugar. Y él reconoció el parecido de la piedra con la virgen de Copacabana. Aunque dejaron la imagen en la iglesia, desapareció y la encontraron en Punta Corral, donde apareció la piedra. Allí se le erigió una capilla y desde entonces miles van a su encuentro a 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Informe de Elisa Zamora