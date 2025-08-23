Juez federal prohíbe salida del país a investigados por coimas en discapacidad

FOTO: El juez Casanelo prohíbe la salida del país a varios implicados

El juez federal Sebastián Casanelo prohíbe la salida del país a Diego Spagnuolo y a otras personas investigadas en la causa por presuntos pagos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Casanelo firmó la medida que involucra, además del ex titular de Andis, a otros implicados que fueron allanados en las últimas horas.

Entre ellos se encuentran integrantes de la familia Kovalinsker, propietarios de la droguería suizo argentina, y Daniel Garbellini, ex director nacional de acceso a los servicios de la salud de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Hasta el momento, reina el silencio en la Casa Rosada respecto a este asunto.

Informe de Mauricio Conti