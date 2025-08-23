En vivo

Juez federal prohíbe salida del país a investigados por coimas en discapacidad

Silencio en Casa Rosada tras la prohibición de salida del país a Diego Spagnuolo y otros implicados en la causa por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

23/08/2025 | 08:19Redacción Cadena 3

FOTO: El juez Casanelo prohíbe la salida del país a varios implicados

  1.

    Audio. Juez federal prohíbe salida del país a investigados por coimas en discapacidad

    Una mañana para todos

    Episodios

El juez federal Sebastián Casanelo prohíbe la salida del país a Diego Spagnuolo y a otras personas investigadas en la causa por presuntos pagos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Casanelo firmó la medida que involucra, además del ex titular de Andis, a otros implicados que fueron allanados en las últimas horas. 

Entre ellos se encuentran integrantes de la familia Kovalinsker, propietarios de la droguería suizo argentina, y Daniel Garbellini, ex director nacional de acceso a los servicios de la salud de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Hasta el momento, reina el silencio en la Casa Rosada respecto a este asunto.

Informe de Mauricio Conti

Lectura rápida

¿Qué medida tomó el juez? El juez Sebastián Casanelo prohibió la salida del país a Diego Spagnuolo y otros investigados por presuntos pagos de coimas.

¿Quiénes están involucrados en la causa? Además de Diego Spagnuolo, están implicados integrantes de la familia Kovalinsker y Daniel Garbellini.

¿Cuándo se firmó la medida? La medida fue firmada por Casanelo en las últimas horas.

¿Dónde se investiga el caso? La investigación se lleva a cabo en la Agencia Nacional de Discapacidad.

¿Por qué es relevante el silencio de la Casa Rosada? Hasta ahora, no ha habido declaraciones oficiales de la Casa Rosada sobre este asunto.

