Hombre de 52 años hospitalizado tras descarga eléctrica en conexión clandestina

Un hombre de 52 años fue hospitalizado en estado delicado tras recibir una descarga eléctrica mientras intentaba realizar una conexión clandestina en la vía pública. El hecho ocurrió en la esquina de Río Gallegos y Uno de Abril, en la ciudad capital.

El hombre sufrió quemaduras en el 25 por ciento de su cuerpo y fue derivado desde el Hospital Central Doctor Ramón Carrillo.

Una vecina relató que el hombre manipulaba un transformador cuando se produjo el accidente. La situación resalta los peligros que conllevan este tipo de prácticas ilegales y arriesgadas.

Informe de Alejandro Heredia