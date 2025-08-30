El gobernador Claudio Poggi presenta proyecto de presupuesto por 1.880 millones de pesos

FOTO: Claudio Poggi envía a la legislatura el proyecto de presupuesto

El gobernador Claudio Poggi remitió a la legislatura el proyecto de ley de presupuesto para el próximo año cumpliendo con lo establecido en la Constitución Provincial.

El monto previsto asciende a 1.880 millones de pesos y constituye la principal herramienta de planificación del Estado al definir ingresos y gastos para garantizar el uso de recursos públicos.

Ahora, la legislatura deberá analizar y tratar la iniciativa en las próximas semanas.

Informe de Alejandro Heredia