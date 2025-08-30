En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

Una mañana para todos

Susana Manzelli

Rosario

Solo por hoy

Flavia y Fran

Los Populares

Colorete Gianola

Manual de supervivencia

Una mañana para todos

El gobernador Claudio Poggi presenta proyecto de presupuesto por 1.880 millones de pesos

Claudio Poggi envía a la legislatura el proyecto de presupuesto, que prevé 1.880 millones de pesos para ingresos y gastos. Análisis legislativo en las próximas semanas.

30/08/2025 | 08:31Redacción Cadena 3

FOTO: Claudio Poggi envía a la legislatura el proyecto de presupuesto

    Audio. El gobernador Claudio Poggi presenta proyecto de presupuesto por 1.880 millones de pesos

    Una mañana para todos

    Episodios

El gobernador Claudio Poggi remitió a la legislatura el proyecto de ley de presupuesto para el próximo año cumpliendo con lo establecido en la Constitución Provincial.

El monto previsto asciende a 1.880 millones de pesos y constituye la principal herramienta de planificación del Estado al definir ingresos y gastos para garantizar el uso de recursos públicos.

Ahora, la legislatura deberá analizar y tratar la iniciativa en las próximas semanas.

Informe de Alejandro Heredia

Lectura rápida

¿Qué se remitió a la legislatura? El proyecto de ley de presupuesto para el próximo año.

¿Quién lo remitió? El gobernador Claudio Poggi.

¿Cuándo se debe analizar la iniciativa? En las próximas semanas.

¿Cuánto asciende el presupuesto? A 1.880 millones de pesos.

¿Por qué es importante este proyecto? Porque define ingresos y gastos para garantizar el uso de recursos públicos.

