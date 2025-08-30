El gobernador Claudio Poggi presenta proyecto de presupuesto por 1.880 millones de pesos
Claudio Poggi envía a la legislatura el proyecto de presupuesto, que prevé 1.880 millones de pesos para ingresos y gastos. Análisis legislativo en las próximas semanas.
30/08/2025 | 08:31Redacción Cadena 3
FOTO: Claudio Poggi envía a la legislatura el proyecto de presupuesto
Audio. El gobernador Claudio Poggi presenta proyecto de presupuesto por 1.880 millones de pesos
Una mañana para todos
El gobernador Claudio Poggi remitió a la legislatura el proyecto de ley de presupuesto para el próximo año cumpliendo con lo establecido en la Constitución Provincial.
El monto previsto asciende a 1.880 millones de pesos y constituye la principal herramienta de planificación del Estado al definir ingresos y gastos para garantizar el uso de recursos públicos.
Ahora, la legislatura deberá analizar y tratar la iniciativa en las próximas semanas.
Informe de Alejandro Heredia
