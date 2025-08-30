El Changuito Yuteño: de promesa viral a estrella del folclore con nuevo apellido

Carlos Cisneros, conocido artísticamente como "El Changuito Yuteño", se convirtió en una figura entrañable del folclore argentino desde que, con apenas 11 años, participó en "Genios de la Argentina", el segmento del programa de Marcelo Tinelli en 2019.

Su talento vocal y su carisma conquistaron al público, pero fue un momento especial el que lo hizo viral: con lágrimas en los ojos, expresó su amor por Ariel Cisneros, su padre adoptivo, quien lo crió desde hace años.

"Yo lo quiero mucho, cuando sea grande me voy a poner su apellido, Carlos Gustavo Cisneros", prometió frente a millones de televidentes.

Aquel emotivo instante marcó un hito en la vida de Carlitos, entonces conocido como Carlos Milanesi. Hace pocas semanas, ya con 18 años, cumplió su promesa y adoptó oficialmente el apellido Cisneros, un sueño que celebró con emoción junto a su familia.

"Mi papá está feliz, emocionado. Siempre me acompaña, se emociona viéndome en el escenario", contó Carlos en diálogo con Cadena 3.

El joven jujeño, oriundo de Yuto, relanzó su carrera con el sencillo "Lamentablemente", un tema que fusiona el folclore con influencias del cuarteto, un género que, según él, "representa mucho la cultura argentina".

La canción, inspirada en el estilo de bandas como DesaKa2 y Yaron y los Camperos del Chamamé, está ganando popularidad en plataformas digitales, consolidando a Carlos como parte de una nueva camada de folcloristas que renuevan el género con ritmos modernos.

Recordando su paso por la televisión, Carlos destacó: "Fue una experiencia hermosa estar en Buenos Aires, en 'Genios de la Argentina'. Me abrió muchas puertas, es un momento inolvidable".

Desde entonces, su carrera no paró de crecer. Uno de los hitos más importantes fue su presentación en el Festival de Jesús María en 2020, donde compartió escenario con su ídolo, el Chaqueño Palavecino.

"Cantar con él en el escenario mayor fue increíble", rememoró. También participó en festivales como el del Caballo en Tucumán, el de Simoca, el Sulky y el Montero de la Patria.

Con una agenda cargada, Carlos se prepara para una gira que lo llevará por La Pampa y Córdoba, donde se presentará el 18 de octubre en las peñas de Cosquín.

Además, expresó su entusiasmo por colaborar con artistas de cuarteto: "Me encantaría cantar con alguien como Ulises Bueno o los chicos de DesaK2. Escuchar cuarteto en el auto, tranquilo, es parte de nuestra cultura". Su admiración por grupos como Yaron y los Camperos del Chamamé refleja su interés por explorar nuevas sonoridades dentro del folclore.

El Changuito Yuteño, ahora Carlos Cisneros, no solo lleva el apellido de su padre con orgullo, sino que también porta la bandera del folclore jujeño, renovándolo con frescura y conquistando corazones en cada escenario. Su historia, desde aquel niño viral hasta convertirse en una promesa consolidada, es un testimonio de talento, perseverancia y amor por sus raíces.

Informe de Silvina Ledesma