El 40% de los argentinos se endeuda para darse gustos personales

Según un informe difundido recientemente, cuatro de cada diez argentinos se endeudan para darse un gusto personal, con el argumento de que el esfuerzo cotidiano justifica el gasto. La periodista especializada en economía familiar, Celeste Sánchez, analizó el fenómeno y advirtió que la clave está en la moderación.

“Trabajo tanto que me lo merezco”, ésa es la frase que, según distintos relevamientos, explica por qué el 40% de los argentinos recurre al crédito o a la tarjeta para concretar un deseo de consumo, aunque no cuente con el dinero en efectivo.

La periodista Celeste Sánchez, especialista en economía familiar y consumo, explicó que se trata de una práctica común y que no necesariamente es negativa, siempre y cuando se realice con consciencia. “No está mal pensar que uno se merece algo, porque para eso trabaja. El punto es poder pagarlo, y si no, asumir el endeudamiento con gusto y sin culpa, sabiendo que es algo que realmente vas a disfrutar”, señaló en diálogo con este medio.

El problema, según Sánchez, aparece cuando esa lógica se repite de manera constante. “Si es una vez, porque sabés que quizás no vas a tener otra oportunidad, está bien. Pero cuando se convierte en muchas decisiones tomadas bajo ese criterio, ahí sí se vuelve una irresponsabilidad”, advirtió.

La especialista citó un ejemplo personal para ilustrar este tipo de decisiones: “El año pasado compré entradas para ver a Paul McCartney con mi familia. Fue un gasto importante, pero lo traduje en cuántas pizzas de delivery equivalía cada entrada y entendí que era un momento único, irrepetible. Hoy lo recuerdo con emoción y sin culpa”.

Con su plataforma Dinero en Orden, Sánchez busca precisamente ayudar a que las familias organicen sus finanzas y tomen decisiones más conscientes. En ese sentido, sugiere que los “gustitos” financiados no se transformen en un hábito permanente. “La clave está en que sean de vez en cuando, para que lo que disfrutaste no se convierta en un peso cuando llegue el resumen de la tarjeta”, concluyó.

Informe de Guillermo López