Detienen al líder de banda que asesinó a un policía en Ituzaingó, Buenos Aires
La captura de Jesús Cristian Cook, líder de la mafia del Nudo 1, se produjo tras un operativo en Ezeiza. Está vinculado al crimen de un policía retirado en un intento de robo.
09/08/2025 | 08:43Redacción Cadena 3
FOTO: La detención de Cook marca un hito en la lucha contra el crimen
-
Audio. Detienen al líder de banda que asesinó a un policía en Ituzaingó, Buenos Aires
Una mañana para todos
En un operativo de gran envergadura, la policía detiene a Jesús Cristian Cook, jefe de la mafia del Nudo 1, vinculado al asesinato de un policía federal retirado.
El crimen ocurrió el 2 de mayo en Itusango durante un intento de robo que impactó a la comunidad. Cook, capturado en Ezeiza, es sospechoso de planificar y ejecutar el violento asalto que terminó con la vida del agente Juan José Nardelli.
La captura se realizó en el barrio La Esperanza, donde las fuerzas de seguridad desarrollaron un operativo de vigilancia para dar con su paradero.
Los detalles sobre la organización criminal apuntan a su dedicación al robo de vehículos, siendo este acto delictivo una de sus principales actividades. La detención de Cook se considera un avance significativo en la lucha contra la criminalidad en la región.
Informe de Mauricio Conti
Lectura rápida
¿Quién fue detenido? La policía detuvo a Jesús Cristian Cook, jefe de la mafia del Nudo 1.
¿Qué crimen se investiga? Se investiga el asesinato del policía federal retirado Juan José Nardelli.
¿Cuándo ocurrió el crimen? El crimen ocurrió el 2 de mayo.
¿Dónde fue capturado Cook? Cook fue capturado en Ezeiza, en el barrio La Esperanza.
¿Por qué es importante esta detención? La detención de Cook es un avance significativo en la lucha contra la criminalidad en la región.