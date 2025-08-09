Detienen al líder de banda que asesinó a un policía en Ituzaingó, Buenos Aires

FOTO: La detención de Cook marca un hito en la lucha contra el crimen

En un operativo de gran envergadura, la policía detiene a Jesús Cristian Cook, jefe de la mafia del Nudo 1, vinculado al asesinato de un policía federal retirado.

El crimen ocurrió el 2 de mayo en Itusango durante un intento de robo que impactó a la comunidad. Cook, capturado en Ezeiza, es sospechoso de planificar y ejecutar el violento asalto que terminó con la vida del agente Juan José Nardelli.

La captura se realizó en el barrio La Esperanza, donde las fuerzas de seguridad desarrollaron un operativo de vigilancia para dar con su paradero.

Los detalles sobre la organización criminal apuntan a su dedicación al robo de vehículos, siendo este acto delictivo una de sus principales actividades. La detención de Cook se considera un avance significativo en la lucha contra la criminalidad en la región.

Informe de Mauricio Conti