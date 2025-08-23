Desbaratan kioscos de drogas en Villa de Merlo y Córdoba con gran incautación
La lucha contra el narcotráfico resultó en el desmantelamiento de dos kioscos de drogas en Villa de Merlo y Córdoba, con marihuana valuada en más de 10 millones de pesos secuestrada.
23/08/2025 | 08:13Redacción Cadena 3
FOTO: Golpe al narcotráfico en el corazón de Merlo
La división que lucha contra el narcotráfico desbarató dos kioscos de drogas en Villa de Merlo, San Luis, y el paraje Cruz de Caña en Córdoba.
Los procedimientos fueron simultáneos y permitieron secuestrar marihuana valuada en más de 10 millones de pesos.
Se detuvo a un hombre de 32 años, con domicilio en Córdoba y residencia transitoria en Villa de Merlo, como el presunto responsable de los puntos de venta.
Todo lo incautado quedó a disposición de la Justicia Federal, que continúa con la investigación.
Informe de Alejandro Heredia
