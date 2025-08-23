Desbaratan kioscos de drogas en Villa de Merlo y Córdoba con gran incautación

FOTO: Golpe al narcotráfico en el corazón de Merlo

La división que lucha contra el narcotráfico desbarató dos kioscos de drogas en Villa de Merlo, San Luis, y el paraje Cruz de Caña en Córdoba.

Los procedimientos fueron simultáneos y permitieron secuestrar marihuana valuada en más de 10 millones de pesos.

Se detuvo a un hombre de 32 años, con domicilio en Córdoba y residencia transitoria en Villa de Merlo, como el presunto responsable de los puntos de venta.

Todo lo incautado quedó a disposición de la Justicia Federal, que continúa con la investigación.

Informe de Alejandro Heredia