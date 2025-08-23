En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Jónatan y Mirta

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Flavia y Fran

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Una mañana para todos Notas

Desbaratan kioscos de drogas en Villa de Merlo y Córdoba con gran incautación

La lucha contra el narcotráfico resultó en el desmantelamiento de dos kioscos de drogas en Villa de Merlo y Córdoba, con marihuana valuada en más de 10 millones de pesos secuestrada.

23/08/2025 | 08:13Redacción Cadena 3

FOTO: Golpe al narcotráfico en el corazón de Merlo

  1.

    Audio. Desbaratan kioscos de drogas en Villa de Merlo y Córdoba con gran incautación

    Una mañana para todos

    Episodios

La división que lucha contra el narcotráfico desbarató dos kioscos de drogas en Villa de Merlo, San Luis, y el paraje Cruz de Caña en Córdoba.

Los procedimientos fueron simultáneos y permitieron secuestrar marihuana valuada en más de 10 millones de pesos.

Se detuvo a un hombre de 32 años, con domicilio en Córdoba y residencia transitoria en Villa de Merlo, como el presunto responsable de los puntos de venta.

Todo lo incautado quedó a disposición de la Justicia Federal, que continúa con la investigación.

Informe de Alejandro Heredia

Lectura rápida

¿Qué se desbarató? Se desbarataron dos kioscos de drogas en Villa de Merlo y Cruz de Caña.

¿Quién fue detenido? Un hombre de 32 años fue detenido como el presunto responsable.

¿Cuándo ocurrieron los procedimientos? Los procedimientos fueron simultáneos.

¿Dónde se realizaron los procedimientos? En Villa de Merlo, San Luis, y Cruz de Caña, Córdoba.

¿Por qué se realizó la operación? Para combatir el narcotráfico y desbaratar puntos de venta de drogas.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho