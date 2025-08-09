Crecen los abortos en Salta a pesar de la ley, advierte referente local

El referente en temas de salud, René Castellón en diálogo con Cadena 3, expresó preocupaciones sobre el aumento de abortos en Salta, a pesar de la legislación vigente. "Lo declarado por el Ministerio de Salud de la Nación indica que la cantidad de abortos de Salta, por ejemplo, de 20.000 abortos desde la implementación de la ley hasta hoy", comentó Castellón.

El referente destacó que Salta, siendo tres veces más pequeña en población que Córdoba, presenta cifras similares de abortos. "Córdoba tiene tres veces más población que Salta", afirmó, haciendo hincapié en que esto refleja una preocupación sobre la gestión de la salud reproductiva en la provincia.

Castellón detalló que el mayor porcentaje de abortos ocurre en la franja etaria de 20 a 25 años. "Está cuantificado por franja etaria, un orden de 20 a 30 años y el mayor porcentaje está de 20 a 25 años", precisó.

El referente también mencionó que, a pesar de que el gobierno nacional envía medicamentos abortivos a la provincia, el número de abortos continúa en aumento. "Entendemos que de Nación ya nos están mandando los medicamentos abortivos, digamos, pero, sin embargo, en Salta sigue habiendo abortos", sostuvo.

Finalmente, Castellón hizo un llamado a las autoridades provinciales: "Evidentemente, alguien pone la plata. Una cuestión importante de pedirle a nuestro gobierno provincial es no gastar el dinero en matar a una persona".

Informe de Elisa Zamora