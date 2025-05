Alta Gracia: la construcción de un colegio amenaza a la única plaza de un barrio

Los vecinos del barrio Liniers de Alta Gracia, en la provincia de Córdoba, expresaron su preocupación y permanecen en alerta ante la posible construcción de una escuela en el terreno donde hoy está la Plaza Manuel Belgrano, la única que tiene este sector del suroeste de la ciudad.

La inquietud de la gente surgió tras la apertura de sesiones ordinarias, cuando el intendente Marcos Torres Lima anunció la construcción del edificio propio del IPEM 345 Maestro Hugo Barrera, que funciona actualmente en el inmueble de la Escuela Enrique Larreta, de barrio La Gruta.

La obra se llevaría a cabo detrás de la Escuela Santiago de Liniers, donde hoy se encuentra la plaza. Ante esa posibilidad, el Centro Vecinal llamó a una asamblea en la que se advirtió por el riesgo que implicaba esta decisión para el mayor espacio verde de la zona.

Los vecinos aclararon en reiteradas oportunidades que no se oponen a la construcción de un nuevo establecimiento educativo y reconocieron la problemática para abordar la demanda curricular, pero solicitaron que la Municipalidad contemple a otros terrenos disponibles y no este predio, que representa un punto de recreación y encuentro para las familias, niños y adolescentes.

"El intendente expresó que la oposición de los vecinos es un capricho. El 'capricho', como él lo denomina, tiene que ver con la defensa de la plaza y la historia de nuestro barrio. Cuando Torres Lima anunció la construcción de la escuela, le preguntamos al subsecretario de Educación municipal -Rodrigo Martínez- y nos respondió que será en Liniers. Vino hasta el barrio y ahí nos confirmó que la edificación será en la plaza, ocupando la mayor parte del pulmón verde", dijo a Cadena 3 el miembro de la comisión vecinal, Alejandro Silva.

Y añadió: "Hicimos una nota dirigida a Marcos Torres y al Concejo Deliberante, con el apoyo de 450 personas que se sumaron a la movida. Allí explicamos que el terreno es un pulmón verde, que hay una reserva natural y que se trata de una zona inundable, que ya trajo problemas a la escuela Santiago de Liniers cuando hubo temporales".



La plaza es utilizada a diario por los vecinos y temen perder el único espacio verde del barrio. (Foto: Luis Rosanova/archivo)

Silva explicó que, al ingresar la nota, los concejales dijeron que no recibieron ningún proyecto oficial. "Cuando nos llama el intendente Torres, nos comenta que tiene lista la partida de dinero de la Provincia para la construcción del colegio y que no quieren perder la oportunidad. Pero el proyecto no existe, lo que no quieren es perder esa plata. Se agarran de la plaza de todos porque es lo más fácil". El planteo de los vecinos ya trajo un clima caliente en el Concejo local, donde el bloque opositor Alta Gracia Crece realizó un pedido de informes en la sesión del 23 de abril.

En caso de avanzar con el proyecto de construcción, los vecinos acudirán a la Justicia. "Hicimos todos los pasos institucionales que corresponden. No queremos llegar a la instancia legal, pero sí lo tenemos que hacer, iremos a la Justicia", declaró Silva a esta emisora.

Consultado por Cadena 3, el secretario de Gobierno, Mariano Agazzi, aseguró que no está confirmado que el traslado del IPEM 345 sea a la Plaza Manuel Belgrano. "Se siguen teniendo en cuenta algunas opciones. No hay un lugar definido ya que estamos haciendo los estudios correspondientes para dar a la Provincia un lugar acorde a lo que ellos piden. Es muy importante contar con una nueva escuela porque viene a solucionar un problema de currícula".

Agazzi también reconoció la voluntad de los vecinos de Liniers de buscar un terreno, sin dar detalles acerca de cuál sería la ubicación definitiva para la escuela. "El Ejecutivo municipal, a través de los técnicos, están evaluando distintas alternativas. La misma Municipalidad entiende que debe ser apto el lugar", agregó el funcionario.



La plaza cuenta con una reserva para el reconocimiento de plantas autóctonas y avistaje de aves. (Foto: Octavio Liberali/Cadena 3)

Por su parte, la presidenta del Centro Vecinal Liniers, Sonia Pedrero, dijo a Cadena 3 que la Municipalidad llevó adelante de forma sorpresiva y rápida las obras de cloaca y gas para el predio, lo que generó la sospecha de los vecinos respecto a si el municipio ya tenía decidido el traslado del IPEM 345 desde mucho antes del anuncio oficial del intendente en las sesiones ordinarias.

La Plaza Manuel Belgrano fue designada como tal hace casi 100 años, cuando se hizo el loteo del barrio. Originalmente, se trataba de un terreno baldío que fue transformado gracias al trabajo de los vecinos. Este pulmón verde tenía 15.000 cuadrados y perdió la mitad de su superficie en 2003, cuando concluyó la construcción de la nueva sede de la Escuela Santiago de Liniers, que hasta entonces se ubicaba en el centro de la ciudad.

El reclamo cuenta con el respaldo de distintas organizaciones sociales, como Todos por Nuestros Arroyos, Colectivo Paravachasca por la Memoria, Asamblea Paravachasca, la Mesa del Ambiente y del Trabajo y el Movimiento Vecinal Caocamilin, entre otros.

Este espacio, emblemático para los vecinos, alberga actualmente a un playón deportivo y es el lugar de muchas actividades recreativas y culturales, como clases de folklore, zumba, gimnasia y la orquesta barrial.



Los vecinos se ocupan de la puesta en valor de la reserva autóctona de la plaza. A la izquierda, se encuentra el colegio Santiago de Liniers. (Foto: Luis Rosanova/archivo)

• Qué lugares propusieron para el traslado de la escuela

Los vecinos le sugirieron a la Municipalidad de Alta Gracia que la construcción del IPEM 345 se realice en un predio estatal de 12.000 metros cuadrados que está en desuso desde 1991 en barrio Piedra del Sapo, colindante a Liniers. "Hay muchos chicos de ese barrio y otros aledaños que son estudiantes del IPEM, entonces era ideal. Pero el intendente dijo que no se puede hacer la construcción allí", señalaron. Además, se propuso el traslado a un terreno de 48.000 metros cuadrados que está ubicado entre los barrios Liniers y Horizonte, propiedad del Gobierno nacional.

Según informaron medios locales, al tratarse de un proyecto con "prioridad" urgente para la Municipalidad de Alta Gracia, se estima que la construcción arrancaría este año, para concluir a fines de 2026 o inicios de 2027.

El proyecto del Ejecutivo municipal busca mejorar las condiciones del IPEM 345, inaugurado hace más de una década, pero que hasta el día de hoy funciona de forma precaria al no contar con un edificio propio.

• El origen de la plaza

El historiador Luis Rosanova explicó a Cadena 3 que, en Córdoba, se les exige a quienes van a armar un loteo que, por la cantidad de manzanas habitadas, haya una determinada cantidad de espacios verdes. "Cuando se diseñó barrio Liniers a fines de 1930, se hizo en función de las exigencias del municipio. Iban a vivir originalmente 1.000 familias y no se aprobó el loteo. La Plaza Manuel Belgrano tenía dos manzanas y era el corazón del barrio", recordó.

Hasta la década de 1980, el barrio estaba poblado por personas que compraron lotes, vivían en Alta Gracia y trabajaban en las moliendas del ferrocarril. Pero la mayoría de los terrenos se vendieron en Buenos Aires y, hasta la fecha, se cubrieron casi todos los espacios disponibles.



El día de la inauguración de la plaza, en la década del '30. (Foto: gentileza Luis Rosanova)

Liniers fue el iniciador de muchos eventos que tuvieron que ver en la organización barrial, como los centros vecinales. Fue pionero en contar con una sede construida por los vecinos y el primero en tener una guardería vecinal, en 1994.

"Hay una visión distinta de lo que es el vecinalismo en lo que respecta al deporte y la cultura. Por supuesto que queremos más educación, lo que no queremos es perder la plaza. En las noticias se decía que los vecinos nos oponíamos a la construcción de una escuela, no es así. Estoy convencido de que hay plazas de primera y plazas de segunda. Cuando uno vive en un barrio cerrado, cambia tu cosmovisión. Pero no se puede negar lo que representa la Manuel Belgrano, consolidada como tal, con su reserva autóctona", remarcó Rosanova a Cadena 3.

La reserva es utilizada por los alumnos de la escuela Santiago de Liniers para el reconocimiento de vegetación autóctona, plantas medicinales, plantas aromáticas y realizar el avistamiento de aves. "Hay cosas que se han desperdiciado en la ciudad, pero acá nosotros lo estamos manteniendo", aseguró el historiador.

Hasta ahora, las plazas de al menos ocho barrios de Alta Gracia perdieron superficie por la construcción de edificios. "Este pulmón verde y su reserva natural están ambientalmente protegidos por una ordenanza. No se puede borrar con el codo lo que escribís con la mano", concluyó Rosanova.

Informe de Octavio Liberali Guereschi y Orlando Morales.