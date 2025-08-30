En vivo

Tarde y Media

Agustín González

Argentina

En vivo

Tarde y Media

Agustín González

Rosario

En vivo

Los 40 de la Heat

Mauri Palacios

En vivo

Fiesta Popular

Ulises Llanos

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Una mañana para todos Notas

Acuerdo salarial histórico para médicos en Jujuy: aumentos y jerarquización

Incluye una suba del 1.5% para agosto y septiembre, además de mejoras en las guardias extras y la jerarquización médica. 

30/08/2025 | 11:36Redacción Cadena 3

FOTO: Acuerdo salarial histórico para médicos en Jujuy (Foto: Clip urbano de salud).

  1.

    Audio. Acuerdo salarial histórico para los médicos en Jujuy

    Una mañana para todos

    Episodios

El secretario general de AMRA (Asociación de Médicos de la República Argentina) Jujuy, Rubén Camaño, anunció en Cadena 3 la obtención de un acuerdo salarial histórico para los médicos jujeños, que incluye un aumento del 1.5% para agosto y septiembre, además de mejoras en las guardias extras y la jerarquización médica.

Camaño destacó que "el acuerdo tiene que impactar en el sueldo en tres días", y sostuvo que "eso no lo ha logrado nadie". A su vez, también mencionó que en octubre se sentarán nuevamente a negociar, debido a la "poca plata en cuanto a la jerarquización médica".

El acuerdo incluye un aumento en la carrera médico hospitalaria. "Nosotros le llamamos la primera paritaria, porque acá en Jujuy no se pueden celebrar paritarias debido a que no todos tienen tutela sindical", agregó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Elisa Zamora.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho