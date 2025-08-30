Acuerdo salarial histórico para médicos en Jujuy: aumentos y jerarquización
Incluye una suba del 1.5% para agosto y septiembre, además de mejoras en las guardias extras y la jerarquización médica.
30/08/2025
FOTO: Acuerdo salarial histórico para médicos en Jujuy (Foto: Clip urbano de salud).
El secretario general de AMRA (Asociación de Médicos de la República Argentina) Jujuy, Rubén Camaño, anunció en Cadena 3 la obtención de un acuerdo salarial histórico para los médicos jujeños, que incluye un aumento del 1.5% para agosto y septiembre, además de mejoras en las guardias extras y la jerarquización médica.
Camaño destacó que "el acuerdo tiene que impactar en el sueldo en tres días", y sostuvo que "eso no lo ha logrado nadie". A su vez, también mencionó que en octubre se sentarán nuevamente a negociar, debido a la "poca plata en cuanto a la jerarquización médica".
El acuerdo incluye un aumento en la carrera médico hospitalaria. "Nosotros le llamamos la primera paritaria, porque acá en Jujuy no se pueden celebrar paritarias debido a que no todos tienen tutela sindical", agregó.
