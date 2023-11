Abogado laboralista relativizó la posición tajante de algunos gremios con Milei

Los primeros anuncios del presidente electo Javier Milei causaron estruendo entre los gremios, muchos de los cuales se manifestaron en contra de sus políticas de ajuste.

Sin embargo, para el abogado laboralista Enrique Dibo, mientras "no toque las obras sociales, les dé paritarias trimestrales para que el salario no pierda con la inflación, no va a haber inconveniente".

El letrado dijo a Cadena 3 que incluso, el tema de indemnizaciones al estilo de la Uocra, tampoco los afectará. "El trabajador no pierde su indemnización por antigüedad, ni por despido o recisión de contrato de trabajo porque la Uocra tiene un sistema donde hay una libreta de fondos de desempleo donde todos los meses se consignan aportes que el trabajador cuando termina el vinculo los cobra como una indemnización", explicó.

Y afirmó: "No perderían los trabajadores".

Sin embargo, manifestó que en materia de jubilaciones, el futuro gobierno no está condiciones de implementar una AFJP porque "hay que sanear los números de la caja y el Anses".

Sostuvo, además, que "tampoco hay forma de privatizar Aerolíneas, ni YPF, hasta que los números sean viables".

"Son proyectos de largo plazo que no van a tener incidencia en los aspectos sociales", concluyó.



