María Rosa Beltramo

El capítulo más impactante de la biografía de Javier Milei no es su transformación en líder libertario, sino el de los crueles castigos a los que, al parecer, lo sometía su padre, y el refugio que encontró en su hermana menor.

El país ya sabe del amor y la admiración que el presidente electo profesa por "el jefe" y también se acostumbró a esa rara forma de mentar a Karina en masculino, pese a que podría ser "la jefa" sin forzar el castellano, ni acudir a improbables formas inclusivas

Dicen que ella acuerda con esa designación fraterna porque el femenino evoca a Cristina Fernández .

En todo caso esa jerarquía es propia de los dos últimos años. Con su hermano mayor lanzado a la arena política. "Kari" se transformó en "el jefe" y ayudó a cavar los cimientos de una estructura que, en tiempo récord, pasó de alojar a un pequeño grupo de dirigentes con consignas de otro siglo a convertirse en alternativa de los partidos mayoritarios y, al fin, en gobierno.

Karina Milei, 50 años, licenciada en Relaciones Públicas y aprendiz de pastelera es la única persona a la que el hombre que fue elegido presidente obedece sin chistar, no sólo porque confía ciegamente en su criterio; también porque sabe que desde que era una nena vela por él y no podría sugerirle nada que lo perjudicara.

“Uno siempre tiene que tener alguien a quien reportar. En mi caso yo reporto a mi hermana” dijo Milei. Es ella la que se ocupó de la imagen del candidato-desde el largo del pelo hasta la sustitución de los trajes por prendas más informales- y la que mejoró sus chances electorales con medidas sencillas pero efectivas.

Fue Karina la que dispuso que su hermano rifara cada mes su dieta de diputado. A cambio de una cifra pequeña consiguió una cobertura mediática excepcional que le permitió además perfeccionar sus acciones "anticasta" sin esforzarse para destacar como legislador.

"Con nosotros cambió la idea de lo que es un acto, esto es ir a un recital de rock. Él se siente cómodo haciendo de rockstar. Y le encanta hacer la entrada en medio de la gente" sostuvo Karina en el único reportaje que concedió en los días más calientes de la campaña proselitista.

Antes de que el sucesor de Alberto Fernández pasara por las urnas y oficializara su romance con Fátima Florez, decía que todo el esfuerzo que estaba haciendo para llegar a la Casa Rosada era sólo para que Karina se diera el gusto de ser primera dama.

Es, sin dudas, la mujer más importante del próximo gobierno porque hasta el humor del jefe de Estado depende, en gran medida, de ella. Aún conociendo su gravitación, hasta ahora ningún medio ha conseguido registrar una entrevista completa con Karina.

Hay, apenas, un par de frases conseguidas prácticamente de asalto. Ante un cronista de TN se tomó unos segundos para contestar una pregunta referida a su hermano mayor y dio una respuesta tan escueta como contundente: "Él es muy aplicado y hace caso".

Pero si es cierto que Javier sigue los consejos al pie de la letra, también lo es que su hermana ha estado pendiente de las necesidades de él y hasta un curso de médium hizo para responder a las demandas afectivas del ahora jefe de Estado.

Un día después de los comicios que consagraron a JM como el nuevo hombre fuerte de la Argentina, circularon por ese escenario privilegiado del drama y la comedia que son las redes sociales, toda clase de ironías, sátiras y bromas más o menos ácidas, vinculadas al resultado electoral.

La mayoría tenían como protagonista al candidato de La Libertad Avanza, pero varios reconocían, por acción u omisión, la trascendencia de la hermana. Uno de ellos estaba dirigido al ciudadano de a pie, probablemente temeroso de lo que se avecina y con dudas acerca del futuro inmediato.

“Si ves tu presente complicado, no pierdas la fe. Hace 2 años Karina Milei vendía tortas por Instagram, tiraba las cartas del tarot y oficiaba de médium de perros muertos. Hoy le dicen El Jefe. Y no, esto no es un meme.”