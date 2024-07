Pepe Cibrián, a Cadena 3: "Una nena de la calle no puede ser motivo de risa"

El reconocido actor y director de teatro, Pepe Cibrián, declaró que tomará acciones legales y presentará un proyecto de ley para regular el streaming tras ser víctima de una broma pesada en la plataforma.

En una entrevista con Susana Manzelli en Una mañana para Todos por Cadena 3 Rosario, Cibrián expresó su indignación por los comentarios irrespetuosos sobre su persona y una anécdota personal que compartió en un programa televisivo.

Según Cibrián, la broma fue realizada durante un streaming donde "todos se reían absolutamente" mientras parodiaban un discurso que realizó en el Senado a favor de la Ley Igualitaria.

Además, afirmó que los responsables del chiste "paralizaron" su Instagram y el de su obra ''Wild'', afectándolos considerablemente. Cibrián manifestó: "El conflicto, más allá de lo personal... es que nadie puede estar a favor de que una niña de la calle sea motivo de risa".

Aseguró también que no recibió disculpas formales por parte del equipo del streaming: "Se tiene que pedir perdón a la chica que sufrió", refiriéndose a la anécdota personal malinterpretada y ridiculizada durante el programa.

“Alguien de ese streaming tiene que poner ciertos límites al aire también cuando se involucran estos casos tan hirientes y personas, por sobre todas las cosas. No lo hacen. No, te pido perdón, por un WhatsApp. No, Granado, no. Comentó frívolamente en su programa. Ay, Pepe, no fue nuestra intención. Tampoco fue la intención el que cruzó la luz en rojo de matar a la señora. Pero la mató. Entonces la libertad ahora es responsabilidad. Háganse cargo. No se puede ser tan frívola… ‘no me di cuenta. No entendés que yo estaba divirtiéndome y maté a tu tía’. No. La mataste a mi tía. Hacete cargo. Claro. Entonces esto es lo que trato de defender a través del símbolo de esta chica y me tomen el pelo. Y que se maten de risa, porque todos estos programas cuando hicieron esos chistes aplaudían de risa a todos”, amplió el artista.

Y se explayó: “Cuando pasa lo de Loan, ¿te crees que es el primero Loan, de verdad? O no sabemos que son decenas y decenas de chicos que desaparecen todos los días para ser prostituidos, para sus órganos, para llevárselos a un matrimonio que no puede adoptar niños, porque no se puede, porque es tan brutal la ley que no puede hacer nada. Entonces es ingenuo. Ahora es nota Loan. No sé si lo va a ser cuando ya pase un poquito más. Entonces nos habremos olvidado de Loan, pero no nos olvidamos de todos los dirigentes políticos que han hecho lo que han hecho, ¿verdad? Y seguimos, seguimos, seguimos, seguimos”.

El actor también anunció sus planes futuros para enfrentar esta situación: "Voy a hablar en la Cámara de Diputados y voy a pedir que se haga una legislación en relación a esto". Explicó además cómo ve al streaming como una herramienta con potencial tanto positivo como negativo: "Es algo maravilloso... Ahora, lo que hace esta gente no es maravilloso. Una cosa es la bomba y el otra es la radiación".