En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Susana Manzelli

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Flavia y Fran

En vivo

Los Populares

Conrado Vicens

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Una mañana para todos Rosario Una Mañana para todos Rosario

Nueva ordenanza: "Antes de levantar torres, se necesita un plan urbano integral"

Desde el Colegio de Arquitectos advierten que la nueva ordenanza requiere un plan urbano integral y evaluación de servicios, movilidad y fisonomía de los barrios antes de levantar torres de gran altura.

06/09/2025 | 08:55Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: En Rosario se podrán construir torres de hasta 120 metros de altura.

  1.

    Audio. Nueva ordenanza: "Antes de levantar torres, se necesita un plan urbano integral"

    Cadena 3 Rosario

    Episodios

Tras la aprobación por el Concejo Municipal de Rosario de la ordenanza que permite la construcción de torres de hasta 120 metros en zonas específicas de la ciudad, Rubén Palumbo, presidente del Colegio de Arquitectos, advirtió en diálogo con Una Mañana Para Todos en Cadena 3 Rosario sobre los posibles impactos urbanísticos, ambientales y sociales de esta medida.

La norma, que busca densificar el centro y el primer anillo de la ciudad, generó debate por la falta de estudios sobre ventilación, asoleamiento, movilidad y capacidad de servicios públicos para soportar estas edificaciones.

Palumbo destacó que la tipología de la torre no es en sí misma un problema, sino el lugar donde se permite su construcción. Señaló que la ordenanza carece de estudios completos sobre asoleamiento, ventilación, movilidad y servicios, y advirtió que “una vez que aparezca un edificio de estas características, rompe la fisonomía de muchos barrios”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, criticó la reducción de requisitos de cocheras y el déficit en la infraestructura de redes de gas, luz y agua, recordando que muchas conexiones datan de hace más de 100 añosEl arquitecto sostuvo que el debate debe centrarse en un plan urbano integral a largo plazo, en lugar de la suma de ordenanzas puntuales.

“La ciudad requiere una mejora sustancial en su infraestructura y escuchar a la gente, que es la que vive y sufre las consecuencias de estas decisiones. La sumatoria de ordenanzas no construye un plan ordenado y armónico”, concluyó Palumbo, quien insistió en la necesidad de un consenso amplio y un enfoque que combine crecimiento con calidad de vida.

Entrevista de Jonatan Raimundo y Mirta Andrín.

Lectura rápida

¿Qué se aprobó en Rosario? Se aprobó una ordenanza que permite la construcción de torres de hasta 120 metros en zonas específicas.

¿Quién advirtió sobre los impactos de esta medida? Rubén Palumbo, presidente del Colegio de Arquitectos.

¿Cuáles son las preocupaciones planteadas? La falta de estudios sobre ventilación, asoleamiento, movilidad y capacidad de servicios públicos.

¿Qué criticó Palumbo sobre la infraestructura? La reducción de requisitos de cocheras y el déficit en la infraestructura de redes de gas, luz y agua.

¿Qué propone Palumbo para el futuro? Un plan urbano integral a largo plazo en lugar de ordenanzas puntuales.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho