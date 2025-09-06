Municipales: aseguran que no hay prioridad para el ingreso de familiares

FOTO: En cuanto a los concursos, Ratner indicó que el gremio capacita a los aspirantes.

El Concejo Municipal de Rosario aprobó esta semana una modificación en el régimen de ingreso a la administración pública local, que eliminaba la supuesta prioridad que hasta ahora tenían los familiares de empleados municipales. Sin embargo, Antonio Ratner, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales, aclaró que “lo que no puede cambiar es lo que nunca existió”.

En diálogo con Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario, Ratner explicó que la norma que se modificó pertenece a la Ley Provincial 92-86 de 1982 y que, aunque fue adaptada en su momento por una ordenanza local, “hace 44 años que no se aplica en Rosario. Nunca hubo prioridad real para los hijos o familiares de empleados municipales”.

El gremialista recordó que la ley original fue objetada por el exintendente en 1984 y que incluso hubo fallos judiciales, incluida la Corte Nacional, que eliminaron artículos que favorecían a familiares de empleados. “Popularmente se cree que los hijos de municipales tienen más chances de ingresar, pero esto es falso. Nadie entra por ser hijo de un trabajador”, aseguró.

Ratner destacó que lo fundamental es que el ingreso al municipio se base en idoneidad y competencia. “Si rinden y están capacitados, pueden ingresar. Pero no existe un artículo que dé prioridad automática a familiares. Esta ordenanza genera confusión y venta de humo, porque en realidad no cambia nada para quienes aspiran a trabajar en la Municipalidad”, afirmó.

En cuanto a los concursos, Ratner indicó que el gremio capacita a los aspirantes mediante una tecnicatura en Administración Municipal, pero que el ingreso efectivo depende de la decisión del intendente y del cumplimiento de los requisitos del concurso. “La lapicera la tiene el intendente, no el gremio. Lo central es cubrir vacantes de manera justa y transparente, no favorecer a nadie por vínculo familiar”, subrayó.

Finalmente, Ratner aseguró que “esta discusión debería centrarse en garantizar transparencia y eficiencia en la Administración Pública, no en acusaciones infundadas sobre privilegios que nunca existieron. La ordenanza aprobada no cambia la realidad del ingreso municipal, y seguiremos trabajando para que cualquier aspirante entre por mérito y capacidad”.

Entrevista de Jonatan Raimundo y Mirta Andrín.