Lapidaria tapa de The Economist: la revista pide a Biden que baje su candidatura

La revista británica The Economist pidió este jueves en una lapidaria nota de tapa al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que abandone su campaña para la reelección. Se trata de una solicitud que va en línea con otros influyentes medios del país norteamericano, que tendrá elecciones presidenciales en noviembre de 2024.

En tanto, solicitó al Partido Demócrata a "mirarse al espejo y dejar su ambición para poder buscar a otro candidato que desafíe al expresidente Donald Trump en los comicios. "Los estadounidenses elegirán entre lo incapaz y lo inefable", dice el medio de comunicación.

En el artículo, titulado "No hay forma de gobernar un país: ¿Por qué Biden debe retirarse?", la revista aseguró que el desempeño del Presidente en el debate del jueves pasado en CNN fue "terrible" y que mostraba "a un anciano confundido luchado por recordar palabras y hechos".

La nota fue acompañada de una imagen de portada con un andador y con el escudo de la presidencia de Estados Unidos.

/Inicio Código Embebido/

The presidential debate was awful for Joe Biden, but the cover-­up has been worse. The dishonesty of his campaign provokes contempt. He must withdraw https://t.co/RijgS4gDI2 pic.twitter.com/NcsrEVPwdx