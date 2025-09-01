Presentaron el Polo Audiovisual Córdoba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La provincia de Córdoba se presenta en Buenos Aires para atraer inversiones en el sector cultural, especialmente en arte, cine y teatro. Raúl Sansica, presidente de Córdoba Cultura, destaca que "nosotros decimos que Córdoba es cultura".

El evento, que reunió a actores, actrices e inversores, busca promocionar el trabajo conjunto entre el sector público, privado y académico.

Miriam Lanzoni, reconocida actriz, también se encuentra en Córdoba desarrollando un proyecto cinematográfico. Ella expresó que "veo muy amigable y receptiva la industria, lo cual hace muy ameno nuestro trabajo" y añade que "es una industria que derrama muchísimo trabajo".

La importancia del equipo detrás de las producciones cinematográficas es resaltada, mencionando la labor de productores, técnicos, catering, vestuario y maquillaje. Fernando, agente de prensa presente en el evento, y Natalia, representante de Córdoba, también contribuyen a mantener informados a los asistentes sobre las novedades culturales.

Julieta Ortega, actriz que realiza una gira con la obra "Sex", comenta sobre la relevancia del polo cultural de Córdoba. "Me estoy enterando ahora que Córdoba es un polo cultural tan importante", dice, y agrega que "la cultura se vuelva federal" es esencial en el contexto actual del país.

Informe de Mauricio Conti.