No culpes a la lluvia: indignación del público por el breve show de Luis Miguel

Luis Miguel brindó este jueves a la noche un polémico recital en Alta Córdoba debido a su brevedad, lo que originó el descontento de muchos espectadores.

El artista mexicano, subió al escenario en la cancha de Instituto pasadas las 21.30, bajo una tenue llovizna. Primero se proyectaron unas imágenes de su infancia y su carrera, hasta que apareció en el escenario. Alrededor de las 10.23 de la noche se retiró, pasaron unos 10 minutos y regresó junto a una persona de su staff que le sostenía un paraguas mientras cantaba.

Durante esa pausa y antes del inicio, personas se acercaron a secar el escenario, porque el piso se notaba resbaladizo.

Pero pasado unos minutos, llamó a los músicos, saludó a la gente y se fue.

En total, "El Rey Sol" cantó poco más de 50 minutos, en tanto que el show completo, con la pausa incluida duró en total una hora y diez minutos, cuando estaba previsto que cantara 2 horas.

Muchos espectadores comenzaron a silbar e insultar, exigiendo que les devolvieran el dinero de las entradas.

"Indignada es poco, porque fue un desastre, una vergüenza que cantara una hora, como siempre comenzó con problemas de micrófono y molesto por el tema de sonido y luego por la lluvia. Molestaba la lloviznita pero no era algo que impidiera que el show continuara. Salió a cantar con el tipo que le sostenía el paragauas y fue un absurdo. No habló, no saludó, nada", contó una oyente que fue al show.

En tanto que otra que lo iba a ver por primera vez dijo que "le pareció muy lindo", aunque breve.

"Él está hermoso, pero podría haber cantado el doble. Cantó diez canciones. Cuando el show empieza se lo notaba molesto con el sonido. Terminó de cantar las canciones y se fue y estuvo como diez minutos y después volvió un ratito más", agregó otra.

En tanto que un matrimonio señaló: "Fuimos con mi esposa por primera vez y lo seguimos desde hace 30 años, una vergüenza, el sonido espantoso".

La espera previa de las fanáticas

Kitty Oliva, presidenta del Fans Club Simplemente Luis Miguel, contó a Cadena 3 cómo esperaban al artista mexicano y la ansiedad que les generaba su visita a la ciudad.

“Estamos haciendo la caminata 'luismiguelera' desde la plazoleta de Isabel La Católica. Seguimos por Sucre hasta llegar a Calderón de La Barca", detalló la fanática sobre su recorrido por el tradicional barrio de Alta Córdoba.

Consultada por el momento del cantante, la fanática no dudó en responder: “Está hermoso, en su mejor momento, tanto en lo emocional como en lo musical”.

