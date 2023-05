Nito Mestre llega a Córdoba en formato sinfónico: "Es como entrar a mi vida"

Nito Mestre pasó este viernes por los estudios de Cadena 3 para charlar extensamente con el equipo de Turno Noche sobre su carrera, algunas anécdotas imperdibles y un encuentro especial con su maestro Julio Ricardo. Una nota que la audiencia disfrutó tanto como el mismo protagonista.

La presencia de uno de los padres del rock nacional fue la presentación de este sábado en el Teatro Libertador de “Mi vida en canciones” para celebrar los 50 años del disco “Vida”, emblemático en la historia de Sui Géneris.

"Es como entrar en mi vida y pasar una noche con Nito Mestre. Pasamos de la guitarra y voz sola, hasta pasar a la orquesta sinfónica, con varias sorpresitas", explicó el artista.

Además, adelantó que el próximo 5 de agosto se presentarán nuevamente en la ciudad de Córdoba para que aquellos que no pudieron conseguir entradas para este sábado.

El emocionante encuentro en vivo con Julio Ricardo

Nito comenzó desde los seis años a experimentar con la música y a los 12 formó su primera banda de rock. Influenciado por los Beatles, Mestre siempre se destacó por su inconfundible voz. Lo curioso, es que uno de sus maestros fue el comentarista de fútbol Julio Ricardo. "Fue un padre para mí", aseguró segundos antes de escuchar la voz de su maestro que lo escuchaba atentamente en línea.

"Me embarga la emoción porque no me aparece la fotografía, me aparece la filmografía, lo estoy viendo a Nito", comenzó emocionado Ricardo y despertó la sorpresa de Mestre que afirmó: "Te juro Julio que no estaba enterado, creía que era un chiste".

"Nito era un alumno magnifico, al punto tal que logramos una cosa mágica en la escuela. En vez del timbre se ponía música y cuando esta se silenciaba significaba que se acaba el recreo. Esto lo organizábamos con un grupo de maestros junto con Nito. Allí empecé a descubrir la sensibilidad magnifica de Nito Mestre", expresó Ricardo.

La increíble anécdota de cómo conoció a Charly García

"Lo conocí en el colegio, era compañero de tercer año de la secundaria. Nos encontramos en un recreo y nos empezamos a preguntar que nos gustaba y a los dos nos gustaba Los Beatles. Hagamos algo junto dijimos y hicimos un asalto donde nosotros cobrábamos la entrada", contó entre risas.

"Había que empezar a nutrir la banda. Al poco tiempo, en vez de traer dos bandas, decidimos hacer una sola y ahí nació Sui Generis", sumó.

La primera vez que conoció a "La Mona Jiménez"

Se conocieron "hace mil años" cuando se encontraron en un mismo hotel y en el lobby ambos se cruzaron haciendo una nota.

"Nos pusimos a hablar, la pasamos bomba y me preguntó: '¿qué haces a la noche?, ¿no querés venir a un baile mío? 'Me van a matar le dije', y me contestó: 'qué te van a matar si estas conmigo'", relató.

"Así que tocamos rasguña las piedras en un baile al ritmo del cuarteto y ahí nos hicimos más amigotes. Él es un tipo super amigo del rock porque le dio una mano enorme a (Luis Alberto) Spinetta cuando se le quemó un micro y le puso todos los instrumentos para que Spinetta pueda hacer el show acá en Córdoba", dijo.

"Es un personaje súper querible, es un ícono y estoy atrás para sumarlo a mi programa para que me muestre Córdoba", agregó.

Su programa de TV, un desafío nuevo

Se llama Rock And Road, se emite en el Garage TV y consiste en una charla informal con un entrevistado mientras maneja por las rutas.

"Yo manejo el auto e invitó a alguien que se sube al auto y tenemos una charla, pero de repente bajamos a donde se le ocurre al entrevistado", comentó.

Por último, le mandó un mensaje a la gente: "A toda la gente que va a ir mañana, mil gracias, el festejo de los 50 años lo hacemos entre todos. No estaría acá sino está la gente".

Entrevista de Turno Noche.