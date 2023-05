Christian Martin volvió a hablar del cuarteto y el fernet con coca

Christian Martin, periodista argentino radicado en Londres, visitó la única lomitería de un cordobés en la capital inglesa y aclaró sus dichos sobre el cuarteto y el fernet con coca.

El cronista había desatado la polémica en 2022, cuando durante la cobertura de la invasión de Rusia a Ucrania le comentó al colega de Cadena 3, Marcos Calligaris, que no le gustaba la típica música de Córdoba y mucho menos el fernet.

"No me gusta el cuarteto. Es una música fea con una cultura fea”, había ironizado el ex jugador de rugby, radicado en Europa desde 1994, en una transmisión a través de Twitch.

Y se explayó: “Argentina, para mí, es el país de Pappo, Riff, el heavy metal y todo lo demás es decorado”. Y hasta llegó a decir sobre el cuarteto: “Esto es caca”.

Junto a José Luis De Alzaa, dueño de la lomitería, Martin grabó un video dejando en claro sus opiniones.

