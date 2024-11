Vecinos de Falda del Carmen preocupados por los reiterados robos

Vecinos de Falda del Carmen expresan su profunda preocupación por los reiterados hechos de inseguridad en la zona. Matías Crespo, uno de los residentes afectado, relató a Cadena 3 que el miércoles 13 sufrió un robo en su hogar, y una semana después, su tío también fue víctima de un asalto en la casa contigua.

“Desde 2022 venimos sufriendo robos sin parar. Primero hubo robos armados, grupos comando, familiares míos han terminado atados durante toda una noche”, comentó el vecino. A pesar de que hubo un periodo de calma tras la intervención policial, la inseguridad volvió a aumentar en la localidad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Crespo detalla que el daño causado por el robo en su casa es “increíble” y que, tras el asalto, no recibió respuesta adecuada de las autoridades. “La policía me contestó que no me contestaban el teléfono porque dicen que no anda. Cuando vinieron, solo me dijeron que hiciera la denuncia y nada más”, añadió.

El vecino también menciona que no solo él y su tío fueron afectados, sino que hay al menos cinco damnificados más en las últimas dos semanas. “Mis hijos ya no quieren ir al campo. Es muy difícil estar sentado en una galería y estar pensando que te están mirando de atrás”, expresa Crespo, reflejando el clima de miedo que se vive en la comunidad.

Los habitantes de Falda del Carmen piden una respuesta urgente de las autoridades, ya que consideran que la situación se volvió insostenible. “No hay respuesta ni de la policía, ni de la Fiscalía de Alta Gracia. La respuesta es que no tienen gente y no pueden hacer nada", aseguró.

Informe de Jorge Mercado.